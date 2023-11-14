СБУ заблокувала 4 схеми ухилення від мобілізації: затримано організаторів у різних регіонах України

16:53 14 листопада Київ, Україна

Служба безпеки України провела операцію щодо блокування чотирьох схем ухилення від мобілізації та незаконного перетину кордону чоловіків призовного віку, повідомляє пресслужба СБУ. Організаторів цих схем було затримано у різних регіонах країни, у тому числі у Києві, Хмельницькому, Одеській та Львівській областях.



Один із затриманих – чиновник військово-лікарської комісії у Хмельницькому, який підробляв документи призовників, додаючи тяжкі захворювання для звільнення від військової служби.

На Одещині розкрито міжнародну злочинну групу, яка організувала нелегальний перетин кордону ухилянтів, використовуючи лісові стежки та понтони через річку.



У Києві було затримано чоловіка, який надавав підроблені документи про непридатність до військової служби. Цього зловмисника, громадянина країни Близького Сходу, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності, затримали під час отримання грошей від клієнта.

На Львівщині затримано 51-річного місцевого жителя, який за підтримки місцевого криміналу переправляв ухилянтів через лісові маршрути.