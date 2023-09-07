СБУ виявила трьох прокремлівських агітаторів в Україні

17:20 07 вересня Київ, Україна





За інформацією СБУ, агентство успішно припинило деструктивну діяльність трьох прихильників рашизму, які діяли у Києві, Запорізькій та Закарпатській областях.



Зловмисники активно поширювали виклики та заклики на соціальних медіаплатформах, підтримуючи російських окупантів і виправдовуючи їхні дії в Україні. Вони також створювали та розповсюджували фейкову інформацію про ситуацію на фронті, дискредитуючи діяльність Сил оборони України та закликаючи громадян ухилятися від призову до Збройних сил України. За словами СБУ, ці прокремлівські агітатори прагнули підірвати мобілізацію та створити дестабілізацію у суспільно-політичній обстановці кількох регіонів країни.



СБУ повідомляє, що в Києві запобігли незаконній діяльності особи, яка іменувала себе "виконавчим секретарем руху пацифістів". Служба безпеки України (СБУ) розкрила трьох ворожих агітаторів, один із яких закликав до підняття російського прапора над островом Хортиця. Про це повідомила пресслужба СБУ.За інформацією СБУ, агентство успішно припинило деструктивну діяльність трьох прихильників рашизму, які діяли у Києві, Запорізькій та Закарпатській областях.Зловмисники активно поширювали виклики та заклики на соціальних медіаплатформах, підтримуючи російських окупантів і виправдовуючи їхні дії в Україні. Вони також створювали та розповсюджували фейкову інформацію про ситуацію на фронті, дискредитуючи діяльність Сил оборони України та закликаючи громадян ухилятися від призову до Збройних сил України. За словами СБУ, ці прокремлівські агітатори прагнули підірвати мобілізацію та створити дестабілізацію у суспільно-політичній обстановці кількох регіонів країни.СБУ повідомляє, що в Києві запобігли незаконній діяльності особи, яка іменувала себе "виконавчим секретарем руху пацифістів".

"Через власний Телеграм-канал він активно закликав жителів столиці до ухилення від військового призову та спроби втечі за кордон. Крім того, цей фігурант розсилав фальшиві свідчення про воєнні дії в Україні іноземним дипломатам, включаючи прокремлівські наративи, які підривали авторитет Сил безпеки та оборони країни. Подібними діями зловмисник прагнув дискредитувати Україну в очах міжнародних партнерів", - повідомила пресслужба СБУ.



Служба безпеки України також виявила випадок у Запоріжжі, де місцевий експерт у сфері інформаційних технологій закликав публічно мешканців регіону підняти російський прапор над українським островом Хортиця. Для розповсюдження подібних агітаційних матеріалів він використовував один із Телеграм-каналів з аудиторією, що налічує понад десять тисяч підписників.