СБУ виявила та заарештувала фермера, який співпрацював із рашистами на Харківщині

У ході оперативних заходів на території Харківської області, звільненої від окупації, СБУ виявила та затримала фермера, який співпрацював із загарбниками.
Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України 10 серпня.
За даними Служби безпеки, фермером-колабораціоністом виявилася власниця фермерського господарства у Куп'янському районі. Її діяльністю було вирощування та гуртовий продаж зернових та олійних культур.
За версією слідства, під час періоду окупації регіону вона встановила контакт з російськими окупантами та добровільно "зареєструвала" свій бізнес у місцевій "адміністрації росії".
Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України 10 серпня.
За даними Служби безпеки, фермером-колабораціоністом виявилася власниця фермерського господарства у Куп'янському районі. Її діяльністю було вирощування та гуртовий продаж зернових та олійних культур.
За версією слідства, під час періоду окупації регіону вона встановила контакт з російськими окупантами та добровільно "зареєструвала" свій бізнес у місцевій "адміністрації росії".
Під час обшуку за місцем проживання затриманої вилучено документи, що підтверджують її взаємодію з окупантами.
Жінці було оголошено про підозру щодо сприяння окупантам (частина 4 статті 111-1 Кримінального кодексу України). Їй також було призначено запобіжний захід у вигляді взяття під варту.
Жінці було оголошено про підозру щодо сприяння окупантам (частина 4 статті 111-1 Кримінального кодексу України). Їй також було призначено запобіжний захід у вигляді взяття під варту.
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