СБУ виявила та заарештувала фермера, який співпрацював із рашистами на Харківщині

16:10 10 серпня Київ, Україна





Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України 10 серпня.



За даними Служби безпеки, фермером-колабораціоністом виявилася власниця фермерського господарства у Куп'янському районі. Її діяльністю було вирощування та гуртовий продаж зернових та олійних культур.



За версією слідства, під час періоду окупації регіону вона встановила контакт з російськими окупантами та добровільно "зареєструвала" свій бізнес у місцевій "адміністрації росії". У ході оперативних заходів на території Харківської області, звільненої від окупації, СБУ виявила та затримала фермера , який співпрацював із загарбниками.Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України 10 серпня.За даними Служби безпеки, фермером-колабораціоністом виявилася власниця фермерського господарства у Куп'янському районі. Її діяльністю було вирощування та гуртовий продаж зернових та олійних культур.За версією слідства, під час періоду окупації регіону вона встановила контакт з російськими окупантами та добровільно "зареєструвала" свій бізнес у місцевій "адміністрації росії".

"За липень-серпень минулого року, у її господарстві зібрали понад 2 тисячі тонн врожаю на суму майже 13 мільйонів гривень. Після чого вона вивезла всю продукцію до Білгородської області та реалізувала її російським агрохолдингам. Частина отриманих "доходів" була заявлена як "податки" та направлена до бюджету агресора. Після звільнення району, зловмисниця спробувала втекти", - наголосили у СБУ.

Під час обшуку за місцем проживання затриманої вилучено документи, що підтверджують її взаємодію з окупантами.



Жінці було оголошено про підозру щодо сприяння окупантам (частина 4 статті 111-1 Кримінального кодексу України). Їй також було призначено запобіжний захід у вигляді взяття під варту.