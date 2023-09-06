СБУ винесла вирок агенту російської розвідки, який координував удари по Дніпру

Служба безпеки України зібрала доказову базу проти агентів російської військової розвідки, які координували удари по Дніпру. Суд призначив зловмисникам 15 років ув'язнення.
Про це повідомляє СБУ на своєму Telegram-каналі у понеділок, 21 серпня.
Агенти коригували російські ракетні удари по місту, а потім "звітували" росіянам про наслідки ворожих атак.
Для прикриття своєї діяльності один резидент військової розвідки росії використав свій статус голови однієї з місцевих громадських організацій. Однак це не допомогло: зловмисника та 6 учасників його групи затримали в результаті спецоперації контррозвідки СБУ в Дніпрі в січні цього року. Ще одного учасника цієї мережі Служба безпеки затримала у серпні.
Злочинець - місцевий житель, який ще на початку повномасштабного вторгнення росії був завербований кадровим співробітником військової розвідки країни-агресора. Він отримав завдання сформувати власну агентурну мережу та перейти до "режиму очікування".
Ворожа група навесні 2022 року розпочала збір інформації про місцезнаходження та технічний стан ключових об'єктів критичної інфраструктури регіону. Зокрема, про енергогенеруючі підприємства, які забезпечували електропостачання більшості житлових будинків, лікарень та промислових компаній в обласному центрі.
Резидент через анонімні месенджери передавав отримані від своїх інформаторів розвіддані своєму "куратору" з російського ГРУ. Ворожого поплічника визнано винним за статтею Державна зрада, вчинена в умовах військового стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
Про це повідомляє СБУ на своєму Telegram-каналі у понеділок, 21 серпня.
Агенти коригували російські ракетні удари по місту, а потім "звітували" росіянам про наслідки ворожих атак.
Для прикриття своєї діяльності один резидент військової розвідки росії використав свій статус голови однієї з місцевих громадських організацій. Однак це не допомогло: зловмисника та 6 учасників його групи затримали в результаті спецоперації контррозвідки СБУ в Дніпрі в січні цього року. Ще одного учасника цієї мережі Служба безпеки затримала у серпні.
Злочинець - місцевий житель, який ще на початку повномасштабного вторгнення росії був завербований кадровим співробітником військової розвідки країни-агресора. Він отримав завдання сформувати власну агентурну мережу та перейти до "режиму очікування".
Ворожа група навесні 2022 року розпочала збір інформації про місцезнаходження та технічний стан ключових об'єктів критичної інфраструктури регіону. Зокрема, про енергогенеруючі підприємства, які забезпечували електропостачання більшості житлових будинків, лікарень та промислових компаній в обласному центрі.
Резидент через анонімні месенджери передавав отримані від своїх інформаторів розвіддані своєму "куратору" з російського ГРУ. Ворожого поплічника визнано винним за статтею Державна зрада, вчинена в умовах військового стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
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