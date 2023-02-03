СБУ вручила підозру головному бухгалтеру "Укртатнафти"

12:21 03 лютого Київ, Україна





Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки, Служби безпеки України.



Як зазначили у БЕБ, фігурантка переховувалась в Ужгородському районі на Закарпатті, де її знайшли співробітники СБУ.



Слідство вважає, що У справі про можливе присвоєння ексменеджменту "Укрнафти" та "Укртатнафти" 40 млрд грн, головна бухгалтерка "Укртатнафти" отримала підозру.Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки, Служби безпеки України.Як зазначили у БЕБ, фігурантка переховувалась в Ужгородському районі на Закарпатті, де її знайшли співробітники СБУ.Слідство вважає, що "Укртатнафта" виробляла та реалізовувала паливо через мережу АЗС без сплати акцизів, хоча такий податок закладався у ціну для споживачів. Заборгованість зі сплати акцизу за цим епізодом становить 605 млн грн.

"За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася на користь фактичних власників та бенефіціарів компаній", - зазначили в БЕБ.



Йдеться про справу, яку розслідують БЕБ та СБУ про присвоєння 40 млрд грн ексменеджментом "Укрнафти" та "Укртатнафти", які у листопаді минулого року перейшли у власність держави. Раніше повідомлення про підозру отримав в.о. першого заступника голови правління "Укртатнафти".



Власниками "Укртатнафти" є Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, які володіють близько 60%. Інші акції компанії належать НАК "Нафтогаз". Ключовим активом "Укртатнафти" є Кременчуцький нафтопереробний завод, який у травні вивели з ладу російські ракетні обстріли.



У рамках кримінальних проваджень документується 10 епізодів щодо виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення від податків, створення безнадійної заборгованості заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками ч. 3 ст. 212 КК України (навмисне ухилення від сплати ПДВ, мита, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах) здійснюють детективи БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генпрокурора.