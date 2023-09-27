СБУ повідомила про підозру колишнього адвоката Медведчука та Шарія

12:47 27 вересня Київ, Україна

Служба безпеки України (СБУ) зібрала доказову базу проти колаборанта Валентина Рибіна, який зараз керує "організаційно-правовим департаментом міністерства інформполітики Херсонської області росії".

Про це повідомила пресслужба СБУ у середу, 27 вересня.

Рибін раніше був особистим адвокатом колишнього народного депутата Віктора Медведчука, який перебуває під санкціями, та блогера Анатолія Шарія, якого звинувачують у державній зраді.

На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Рибін покинув Україну і з-за кордону написав пост у Facebook, закликаючи українців припинити опір окупантам. Пізніше він прибув до тимчасово окупованої частини Херсонської області і зайняв високу посаду в місцевій адміністрації, підконтрольній росії.

На своїй посаді Рибін виконує завдання, спрямовані на зміцнення окупаційного режиму в захопленому регіоні через масове поширення кремлівської пропаганди.

Крім того, він став членом партії "єдина росія" і спробував "балотуватися" до так званих "законодавчих зборів Херсонської області" цього року. У ході "передвиборчої кампанії" він активно підтримував агресивну політику кремля та агітував місцевих мешканців до підтримки російських окупантів.

Слідчі СБУ звинуватили Рибіна в колабораційній діяльності.