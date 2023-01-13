СБУ поблизу білорусі відпрацювала знешкодження ворожих ДРГ

Служба безпеки України провела масштабні контрдиверсійні навчання у прикордонних районах Рівненщини з білоруссю. Про це повідомляється на сайті спецслужби зранку у п'ятницю, 13 січня.
Протягом тренувань Сили оборони відпрацювали знешкодження ворожих диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), які за легендою намагалися здійснити прорив через північний кордон.
За задумом тренувань одна з ворожих ДРГ спробувала прорватися до міста, а інша – захопила у заручники керівника головного інженера енергооб'єкта разом із їхніми сім'ями.
"Застосовуючи психологічний тиск і загрози фізичної розправи, зловмисники намагалися змусити "потерпілих" співпрацювати з ворогом. Таким чином, диверсанти хотіли перебудувати роботу місцевого об'єкта критичної інфраструктури на користь країни-агресора. Правоохоронці із залученням бійців ЦСО знешкодили умовні ворожі групи, звільнили "заручників" і запобігли можливій техногенній катастрофі", – йдеться у повідомленні.
Тактико-спеціальні заходи проводилися за умов, максимально наближених до реальних.
У навчаннях брали участь підрозділи СБУ, ЗСУ, Нацполіції, ДСНС, Нацгвардії, представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
За оцінками координаційної групи, учасники тренувань комплексно відпрацювали алгоритми міжвідомчої взаємодії для запобігання можливим диверсійним загрозам у прикордонних районах на північному заході України.
Протягом тренувань Сили оборони відпрацювали знешкодження ворожих диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), які за легендою намагалися здійснити прорив через північний кордон.
За задумом тренувань одна з ворожих ДРГ спробувала прорватися до міста, а інша – захопила у заручники керівника головного інженера енергооб'єкта разом із їхніми сім'ями.
"Застосовуючи психологічний тиск і загрози фізичної розправи, зловмисники намагалися змусити "потерпілих" співпрацювати з ворогом. Таким чином, диверсанти хотіли перебудувати роботу місцевого об'єкта критичної інфраструктури на користь країни-агресора. Правоохоронці із залученням бійців ЦСО знешкодили умовні ворожі групи, звільнили "заручників" і запобігли можливій техногенній катастрофі", – йдеться у повідомленні.
Тактико-спеціальні заходи проводилися за умов, максимально наближених до реальних.
У навчаннях брали участь підрозділи СБУ, ЗСУ, Нацполіції, ДСНС, Нацгвардії, представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
За оцінками координаційної групи, учасники тренувань комплексно відпрацювали алгоритми міжвідомчої взаємодії для запобігання можливим диверсійним загрозам у прикордонних районах на північному заході України.
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