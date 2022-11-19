СБУ у Херсоні виявила списки людей, які співпрацювали з росіянами під час окупації

У звільненому Херсоні правоохоронці знайшли засекречені документи ФСБ, в яких містилася інформація про їхніх агентів-колаборантів.
Про це повідомили у Службі безпеки України.
Серед вилученого - власноруч написані "зобов'язання" агентів про конфіденційну співпрацю з ФСБ, справи агентурного вивчення, повідомлення агентів про результати виконання ворожих завдань та "протоколи обшуків" у житлах херсонців.
Представники спецслужби росії залишили секретні документи на території місцевого гаражного кооперативу.
За викритими матеріалами, правоохоронці встановили, що російські поплічники давали "наведення" окупантам на місця перебування українських патріотів, у тому числі учасників опору на території південного регіону.
Також агенти російської спецслужби брали участь у незаконному переслідуванні місцевих жителів у сфабрикованих "кримінальних справах".
Крім того, співробітники СБУ виявили задокументовані факти викрадення та тортур місцевих жителів, а також розграбування їхніх будинків під виглядом проведення обшуків.
За словами правоохоронців, ймовірних колаборантів завербували кадрові співробітники ФСБ, які входили до складу "тимчасово-оперативної групи ВОГ-8". Саме її представники займалися координацією розвідувально-підривної та диверсійної діяльності на південному напрямку.
Вилучені матеріали направлені на експертизу для проведення подальших оперативних дій щодо викриття російських агентурних мереж.
Про це повідомили у Службі безпеки України.
Серед вилученого - власноруч написані "зобов'язання" агентів про конфіденційну співпрацю з ФСБ, справи агентурного вивчення, повідомлення агентів про результати виконання ворожих завдань та "протоколи обшуків" у житлах херсонців.
Представники спецслужби росії залишили секретні документи на території місцевого гаражного кооперативу.
За викритими матеріалами, правоохоронці встановили, що російські поплічники давали "наведення" окупантам на місця перебування українських патріотів, у тому числі учасників опору на території південного регіону.
Також агенти російської спецслужби брали участь у незаконному переслідуванні місцевих жителів у сфабрикованих "кримінальних справах".
Крім того, співробітники СБУ виявили задокументовані факти викрадення та тортур місцевих жителів, а також розграбування їхніх будинків під виглядом проведення обшуків.
За словами правоохоронців, ймовірних колаборантів завербували кадрові співробітники ФСБ, які входили до складу "тимчасово-оперативної групи ВОГ-8". Саме її представники займалися координацією розвідувально-підривної та диверсійної діяльності на південному напрямку.
Вилучені матеріали направлені на експертизу для проведення подальших оперативних дій щодо викриття російських агентурних мереж.
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