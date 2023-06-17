СБУ повідомила про підозру соратнику пригожина за запуск РосТВ на Херсонщині

11:23 17 червня Київ, Україна

Служба безпеки зібрала переконливі докази щодо організаторів проросійської телерадіокомпанії "Таврія", яка наразі функціонує у тимчасово окупованій частині Херсонської області.



Дослідження показали, що відомий політтехнолог Олександр Малькевич, пов'язаний із кремлівськими структурами, брав участь у запуску цього ворожого "медіапроекту". З 2018 року він став частиною найближчого кола Євгена Пригожина, глави російської приватної військової компанії "Вагнер".



За його керівництва Малькевич створював різні медійні проекти по всьому світу для розповсюдження прокремлівського контенту.



Після початку повномасштабного вторгнення він запустив так звану "ТРК Таврія" в окупованому Херсоні, використовуючи приміщення Громадського телебачення. Місцевий гауляйтер Сальдо та його підлеглий, колаборант Бриков, надали повну підтримку Малькевичу.



"Таврія" використовувалася як інструмент кремля для поширення фейкових новин про ситуацію на фронті, обстановку в Україні, а також для підтримки псевдореферендуму щодо "приєднання" Херсонщини до Росії.



Керівником "Таврії" став Ісмаїл Абдулаєв, пропагандист терористичної організації "ДНР" та колишній голова прокремлівського телеканалу "Оплот" у тимчасово окупованому Донецьку. До команди увійшли кілька його прихильників.



Під час визволення Херсона співробітники "медіацентру", які забрали з собою обладнання, бігли разом із окупантами на лівий берег Дніпра.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Малькевичу, Абдулаєву та ще шістьом його підлеглим про підозру у сприянні колабораційної діяльності, згідно зі статтею 111-1 Кримінального кодексу України.



Наразі фігуранти ховаються від правосуддя на території тимчасово окупованої південної частини України. Проводяться комплексні заходи щодо притягнення їх до відповідальності за скоєні злочини проти держави. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.



Розслідування проводилося під час нагляду Офісу Генерального прокурора.