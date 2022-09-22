СБУ повідомила про підозру засновника порталу dtp.kiev – за стрими, що ображають гідність ЗСУ





За інформацією СБУ, СБУ повідомила про підозру засновника порталу dtp.kiev.ua Владу Антонову, який знімав для російських ЗМІ провокаційні стрими з дискредитацією українських військових.За інформацією СБУ, блогер у своїх стримах ображав гідність військових, а також намагався фіксувати їхні особи та номерні знаки автомобілів.. Антонов викладав їх на платформі та в соцмережах dtp.kiev.ua, а російські пропагандисти використали цей контент

підготовки рекомендованих ефірів та фейків, зазначають у СБУ.

Також Антонов публічно ображав волонтерів та вимагав гроші за розміщення публікацій на підтримку наших Захисників.

Під час обшуків у блогера силовики виявили комп'ютерну техніку та мобільний телефон, за допомогою яких він публікував матеріали, що викликали претензії СБУ.



Наразі триває досудове розслідування, блогеру загрожує покарання у вигляді 5 років позбавлення волі за статтею 435-1 Кримінального кодексу (образа честі та гідності військовослужбовця).