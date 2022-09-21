СБУ повідомила про підозру новопризначеним "міністрам" окупаційної адміністрації Криму

Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність ще двох керівників тимчасово окупованого Криму. Внаслідок слідчих дій правоохоронці повідомили про підозру так званим "міністру внутрішньої політики, інформації та зв'язку", а також "міністру сільського господарства".
Про це повідомляє Служба безпеки України.
За даними слідства, підозрюваними є двоє мешканців півострова, які у 2014 році підтримали його анексію росією. За це окупанти призначили їх керівниками місцевих "адміністрацій" Радянського та Роздольненського районів.
Обидва чоловіки входять до найближчого оточення Аксьонова і займаються активною підтримкою збройної агресії проти України. На міністерські посади призначили їх після початку повномасштабного вторгнення рф.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
За даними слідства, підозрюваними є двоє мешканців півострова, які у 2014 році підтримали його анексію росією. За це окупанти призначили їх керівниками місцевих "адміністрацій" Радянського та Роздольненського районів.
Обидва чоловіки входять до найближчого оточення Аксьонова і займаються активною підтримкою збройної агресії проти України. На міністерські посади призначили їх після початку повномасштабного вторгнення рф.
Крім того, вони закликали людей вступати до лав псевдодержавних утворень та окупаційних угруповань росії.
На підставі зібраної доказової бази слідчі Служби безпеки підозрюють обох чоловіків за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про їхнє оголошення в розшук.
На підставі зібраної доказової бази слідчі Служби безпеки підозрюють обох чоловіків за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про їхнє оголошення в розшук.
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