СБУ повідомила про підозру новопризначеним "міністрам" окупаційної адміністрації Криму

19:47 21 вересня Київ, Україна

Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність ще двох керівників тимчасово окупованого Криму. Внаслідок слідчих дій правоохоронці повідомили про підозру так званим "міністру внутрішньої політики, інформації та зв'язку", а також "міністру сільського господарства".



Про це повідомляє Служба безпеки України.



За даними слідства, підозрюваними є двоє мешканців півострова, які у 2014 році підтримали його анексію росією. За це окупанти призначили їх керівниками місцевих "адміністрацій" Радянського та Роздольненського районів.



Обидва чоловіки входять до найближчого оточення Аксьонова і займаються активною підтримкою збройної агресії проти України. На міністерські посади призначили їх після початку повномасштабного вторгнення рф.

"Встановлено, що підозрювані причетні до незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованої території півдня України, а також нав'язування прокремлівської пропаганди місцевим мешканцям", - йдеться у повідомленні служби.

Крім того, вони закликали людей вступати до лав псевдодержавних утворень та окупаційних угруповань росії.



На підставі зібраної доказової бази слідчі Служби безпеки підозрюють обох чоловіків за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про їхнє оголошення в розшук.