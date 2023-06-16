СБУ повідомила про підозру ідеолога рашизму олександра дугіна

12:07 14 червня Київ, Україна

Служба безпеки зібрала переконливі докази, що свідчать про причетність олександра дугіна, голови прокремлівської міжнародної організації "євразійський рух", до низки злочинів.



Дугін є одним із ключових ідеологів агресивної політики росії та злочинних дій проти українського народу.

Протягом останніх 10 років він у своїх виступах, друкованих виданнях та публікаціях наполегливо заперечував існування України як суверенної держави та підбурював до збройного захоплення російськими військами.