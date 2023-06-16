СБУ повідомила про підозру ідеолога рашизму олександра дугіна

Служба безпеки зібрала переконливі докази, що свідчать про причетність олександра дугіна, голови прокремлівської міжнародної організації "євразійський рух", до низки злочинів.
Дугін є одним із ключових ідеологів агресивної політики росії та злочинних дій проти українського народу.
Дугін є одним із ключових ідеологів агресивної політики росії та злочинних дій проти українського народу.
Протягом останніх 10 років він у своїх виступах, друкованих виданнях та публікаціях наполегливо заперечував існування України як суверенної держави та підбурював до збройного захоплення російськими військами.
На початку повномасштабного вторгнення росії дугін одним із перших публічно підтримав окупаційні угруповання країни-агресора та виправдовував їхні військові злочини проти України. Зловмисник відкрито пропагував ідеї масового фізичного знищення українців та цивільної інфраструктури нашої держави.
Ініційовані СБУ мовно-лінгвістичні експертизи підтвердили факти злочинної діяльності громадянина росії дугіна.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України);
▪️ ч. 2. ст. 442 (геноцид).
Оскільки зловмисник ховається від правосуддя на території росії, СБУ проводить комплексні заходи щодо його притягнення до відповідальності за злочини проти України.
Ініційовані СБУ мовно-лінгвістичні експертизи підтвердили факти злочинної діяльності громадянина росії дугіна.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України);
▪️ ч. 2. ст. 442 (геноцид).
Оскільки зловмисник ховається від правосуддя на території росії, СБУ проводить комплексні заходи щодо його притягнення до відповідальності за злочини проти України.
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