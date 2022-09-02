СБУ повідомила про підозру гауляйтеру окупантів в Енергодарі: наказав вивезти майже 140 тисяч тонн зерна

10:00 30 серпня Київ, Україна

СБУ повідомила про підозру депутату Енергодарської міської ради Запорізької області. Зловмисник добровільно перейшов на бік окупантів, очоливши так звану "військово-цивільну адміністрацію із центром у місті Енергодар".



Встановлено, що псевдочиновник працював над встановленням окупаційного режиму, видавав злочинні розпорядження, які дозволили окупантам забирати активи українського бізнесу на тимчасово окупованих територіях.



Наразі СБУ веде розслідування за фактом масштабного присвоєння окупаційним режимом майна великих українських сільгоспвиробників Кам'янсько-Дніпровського району та Енергодару на понад 1,89 млрд грн.



У ході досудового розслідування встановлено, що фейковий голова Енергодару ухвалив рішення про скасування всієї структури органів виконавчої влади Енергодарської міської ради.



У той самий час затвердив структуру так званої "адміністрації Енергодару", до складу якої "ввів" представників незаконних військових формувань та військовослужбовців із росії. На неї покладається виконання всіх наступних незаконних рішень гауляйтера.



Зокрема, 17 травня 2022 року він видав розпорядження про обов'язкову передачу окупаційній владі майна та зернової продукції підприємств АПК.

Фактично йдеться про масштабну примусову конфіскацію.



В результаті майже 140 тис. тонн українського зерна було вилучено у законних власників та вивезено на тимчасово окуповану територію Криму та портів у Краснодарському краї росії.



Наразі псевдочиновнику повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 8 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади у незаконних судових чи правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, що призвело до загибелі людей або настання інших тяжких наслідків);

ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Триває слідство щодо з'ясування всіх обставин та причетних до злочинної діяльності осіб.



Викриття зрадника здійснювали співробітники Головного слідчого управління СБУ при процесуальному керівництві Офісу Генерального прокурора та оперативному супроводі Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму СБУ.

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