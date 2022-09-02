СБУ повідомила про підозру двом прихильникам путінізму

14:17 05 серпня Київ, Україна

У Львові співробітники Служби безпеки оголосили про підозру двом чоловікам, які публічно закликали до агресивної війни та ескалації військового конфлікту.



Про це повідомило управління Служби безпеки України у Львівській області.

“Служба безпеки України оголосила про підозру двом прихильникам путінізму, які закликали до війни. У соцмережах вони активно підтримували агресію проти нашої держави та заклики українців приєднуватися до окупаційної влади країни-агресора”, – йдеться у повідомленні.

Управління СБУ зазначає, що чоловіки відкрито здійснювали колабораційні дії. Під час зборів доказової бази оперативники встановили, що крім поширення деструктивної пропаганди один із чоловіків здійснював листування з бойовиком так званої "ДНР", а саме, надав координати, а згодом і мав коригувати здійснення ракетних обстрілів по пам'ятнику Степану Бандері у Львові.

Слідчі СБУ оголосили чоловікам підозру за ст. 436 (пропаганда війни) КК України. Продовжується досудове розслідування.