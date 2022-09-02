СБУ повідомила про підозру двом прихильникам путінізму

У Львові співробітники Служби безпеки оголосили про підозру двом чоловікам, які публічно закликали до агресивної війни та ескалації військового конфлікту.
Про це повідомило управління Служби безпеки України у Львівській області.
Про це повідомило управління Служби безпеки України у Львівській області.
Управління СБУ зазначає, що чоловіки відкрито здійснювали колабораційні дії. Під час зборів доказової бази оперативники встановили, що крім поширення деструктивної пропаганди один із чоловіків здійснював листування з бойовиком так званої "ДНР", а саме, надав координати, а згодом і мав коригувати здійснення ракетних обстрілів по пам'ятнику Степану Бандері у Львові.
Слідчі СБУ оголосили чоловікам підозру за ст. 436 (пропаганда війни) КК України. Продовжується досудове розслідування.
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