СБУ повідомила про нову підозру Шарію

15:09 06 липня Київ, Україна

СБУ викрила нові факти інформаційно-підривної діяльності прокремлівського блогера Анатолія Шарія, які він виконував за завданням російських спецслужб.

Про це повідомила пресслужба СБУ у четвер, 6 липня.

"Встановлено, що пропагандист брав участь у підготовці та розповсюдженні постановочних відеороликів, де рашисти допитують українських бранців", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, Шарій особисто підказував ФСБ як правильно знімати допит та які питання ставити військовополоненим. А вже після зйомок монтував відео, вирізуючи з нього невигідні моменти для росіян.



"Змонтовані" сюжети рф потім використовувала для штучної дискредитації військово-політичного керівництва України, у тому числі на міжнародній арені.

“За даними слідства, Шарія було залучено до негласної співпраці кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ Косенком М.Ю. Спілкуватися з російськими спецслужбами блогеру допомагав спільник у тимчасово окупованому Севастополі”, - зазначили у СБУ.

Йдеться про ексглаву Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Антона Шевцова, який на початку 2023 року вже отримав підозру у державній зраді.



Задокументовано, що саме від нього Шарій отримав відео з допитами двох полонених військових ЗСУ. Після "монтажу" файлів їх "узгодили" із представником російської спецслужби.



Потім Шарій "доповнив" сюжет власними коментарями, виклав на своїх інтернет-платформах і прозвітував своїм кураторам, надіславши посилання на публікації.

"Однак сам Шарій у розмовах із спільником визнає, що, незважаючи на монтаж, приховати поганий стан полонених не вдавалося. А родичі українських захисників, які відгукувалися на опубліковані в соцмережах відео, просили не знімати та не мучити їхніх рідних”, - повідомили у СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Шарію про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб).



Обидва фігуранти ховаються від правосуддя. Їм загрожує довічне ув'язнення.



Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.



У лютому 2021 року СБУ повідомила про підозру Шарія за ч.1 ст. 111 (державна зрада) та ч.1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак) Кримінального кодексу України.