СБУ повідомила про нову підозру експрем'єру Азарову, а також викрила його помічницю

17:40 12 жовтня Київ, Україна

Служба безпеки повідомила про нову підозру експрем'єру України Миколі Азарову. Також СБУ викрила керівницю одного із підрозділів "Фонду гуманітарної підтримки", створеного Азаровим для фінансування антиукраїнського "Комітету порятунку України", яка готувала для нього тексти публічних виступів в ефірах російських та білоруських телеканалів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"СБУ задокументувала нові злочини колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова, підозрюваного у державній зраді. Переховуючись від правосуддя за межами України, він активно співпрацює зі спецслужбами росії і виконує їхні вказівки щодо проведення підривної діяльності проти нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для цього Азаров поширює наративи кремля у своїх коментарях пропагандистам росії, в тому числі в ефірі ток-шоу володимира соловйова та ольги скабеєвої.Там він регулярно виправдовує збройну агресію росії, тимчасову окупацію частини України і поширює фейки про військово-політичне керівництво нашої держави.

"При цьому тексти публічних виступів Азарова готувала його помічниця – держслужбовиця однієї з районних адміністрацій Києва, яка робила це навіть після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Також вона дистанційно домовлялася з представниками російських та білоруських інформресурсів про час та тематику його участі у прямих ефірах чи записи коментарів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, чиновниця адмініструвала Telegram- та YouTube-канали екс-прем'єра, а також його особисті сторінки в соцмережах. Там вона також розганяла провокативні матеріали, в яких повторювала риторику кремля про війну в Україні та дезінформувала про суспільно-політичну обстановку в нашій державі.

"Перед відправкою Азарову "тез" для його виступів та публікацією повідомлень у його інтернет-ресурсах фігурантка дистанційно узгоджувала всі матеріали з ще однією помічницею експрем'єра в москві. Нею виявилася колишня колега фігурантки, яка після повномасштабного вторгнення поїхала до росії", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у фігурантки виявлено комп'ютерну техніку та мобільний телефон, які вона використовувала для спілкування з Азаровим, його "московською" помічницею та російськими пропагандистами.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Азарову про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:



ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 28 та ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірним, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Двом його помічницям підозру оголошено за статтями:

ч. 2 ст. 28 та ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.