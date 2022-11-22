СБУ повідомила про "контррозвідувальні заходи" у Києво-Печерській лаврі

09:50 22 листопада Київ, Україна





Про це повідомляє пресслужба Служба безпеки України заявила, що проводить контррозвідувальні заходи безпеки на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві.Про це повідомляє пресслужба СБУ

"Ці заходи проходять спільно з Національною поліцією та Національною гвардією в рамках системної роботи СБУ щодо протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні", - йдеться у повідомленні.

У службі зазначили, що з урахуванням збройної агресії рф зростає ризик здійснення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо у місцях великого скупчення громадян. Отже, зазначені заходи проводяться для:

недопущення використання Лаври як осередку "російського світу";

перевірки даних про використання приміщень УПЦ для приховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо;

убезпечення населення від провокацій та терористичних актів

У СБУ зазначили, що за безпосередньою участю представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень Лаври для виявлення заборонених до обігу предметів та перевіряють осіб на території Лаври щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.