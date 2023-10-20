СБУ зібрала докази проти російського пропагандиста за заклики до агресії

18:19 20 жовтня Київ, Україна

Служба безпеки України зібрала доказову базу проти російського пропагандиста Сергія Міхєєва, який відкрито підтримував збройну агресію росії та закликав до знищення прикордонних міст України.



Сергій Міхєєв представляє себе як політолог і часто розповсюджує антиукраїнські наративи через ключові російські медіаресурси, зокрема телеканали "росія-1" та "росія 24", а також радіостанції "Радіо росії", "Маяк" та "Вісті FM".



У ході одного зі своїх виступів у червні цього року Міхєєв закликав командування російських окупаційних груп здійснити масовані ракетно-артилерійські та авіаційні удари по українському місту Суми, пропонуючи перетворити його на "мертву зону" без тих, хто вижив.



Також він підтримував регулярні повітряні атаки на українські населені пункти та виправдовував захоплення українських територій.



Служба безпеки провела мовно-лінгвістичну експертизу, що підтвердила злочинну діяльність російського пропагандиста.



На підставі зібраних доказів Міхєєву було пред'явлено звинувачення за статтею 110 частини 2 Кримінального кодексу України, яка стосується зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України.



Враховуючи, що Міхєєв знаходиться на території росії та ухиляється від правосуддя, проводяться заходи щодо його притягнення до відповідальності за злочини проти України. Розглядається можливість оголошення фігуранта у міжнародний розшук і йому загрожує до 10 років в'язниці.