СБУ: російський магнат постачав росії українську сировину для ракет

СБУ заявила про підозру російського магната, який постачав до росії українську сировину для виробництва ракет "Калібр". Служба безпеки зібрала переконливі докази причетності Михайла Шелкова, підданого санкціям, до таємних постачань української сировини до країни-агресора.
Для здійснення цих угод російський підприємець використав ТОВ "Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат" у Дніпропетровській області, яке знаходилось під його контролем.
Українська компанія має унікальні мінерали, які необхідні для виробництва високоякісного титану.
Саме ці компоненти поставлялися Шелковим у росію на замовлення російських військово-промислових підприємств, таких як виробники ракет "Калібр", винищувачів МіГ-35 та СУ-35, а також гелікоптерів Ка-52.
За інформацією СБУ, на початку лютого поточного року Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат було передано до державної власності України.
Згідно з розслідуванням, Шелков таємно став бенефіціарним власником української компанії ще до початку повномасштабного вторгнення росії.
Він фактично керував підприємством через російську компанію-монополіста з виробництва титану - ПАТ "Корпорація ВСМПО-АВІСМА". Цю діяльність він здійснював разом із радником генерального директора цієї компанії.
Слідство встановило, що ПАТ "Корпорація ВСМПО-АВІСМА" входить до структури найбільших виробників озброєнь для окупаційних угруповань росії, які ведуть військові дії проти України.
Після 24 лютого 2022 року Шелков хотів приховати свій зв'язок із промисловими активами в Україні, щоб уникнути санкцій.
Для цього він намагався передати формальне управління українським гірничодобувним підприємством контрольованій комерційній структурі на Дніпропетровщині.
Проте співробітники Служби безпеки розкрили угоду, своєчасно її заблокували та ініціювали передачу 100% російського майна до доходу України.
На основі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Шелкова та його спільника Федосєєва про підозру відповідно до статті 110-2 частини 3 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів території чи державної межі України).
Оскільки обидва фігуранти знаходяться на території росії, продовжуються комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти держави України.
Для здійснення цих угод російський підприємець використав ТОВ "Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат" у Дніпропетровській області, яке знаходилось під його контролем.
Українська компанія має унікальні мінерали, які необхідні для виробництва високоякісного титану.
Саме ці компоненти поставлялися Шелковим у росію на замовлення російських військово-промислових підприємств, таких як виробники ракет "Калібр", винищувачів МіГ-35 та СУ-35, а також гелікоптерів Ка-52.
За інформацією СБУ, на початку лютого поточного року Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат було передано до державної власності України.
Згідно з розслідуванням, Шелков таємно став бенефіціарним власником української компанії ще до початку повномасштабного вторгнення росії.
Він фактично керував підприємством через російську компанію-монополіста з виробництва титану - ПАТ "Корпорація ВСМПО-АВІСМА". Цю діяльність він здійснював разом із радником генерального директора цієї компанії.
Слідство встановило, що ПАТ "Корпорація ВСМПО-АВІСМА" входить до структури найбільших виробників озброєнь для окупаційних угруповань росії, які ведуть військові дії проти України.
Після 24 лютого 2022 року Шелков хотів приховати свій зв'язок із промисловими активами в Україні, щоб уникнути санкцій.
Для цього він намагався передати формальне управління українським гірничодобувним підприємством контрольованій комерційній структурі на Дніпропетровщині.
Проте співробітники Служби безпеки розкрили угоду, своєчасно її заблокували та ініціювали передачу 100% російського майна до доходу України.
На основі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Шелкова та його спільника Федосєєва про підозру відповідно до статті 110-2 частини 3 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів території чи державної межі України).
Оскільки обидва фігуранти знаходяться на території росії, продовжуються комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти держави України.
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