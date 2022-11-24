СБУ розшукала активи Богуслаєва на сотні мільйонів гривень

15:14 24 листопада Київ, Україна





Про це повідомляє пресслужба СБУ.



Серед вилученого – раритетні автомобілі та вогнепальна зброя, а також скіфське золото та предмети античних часів та Київської Русі.



Внаслідок слідчо-оперативних дій правоохоронці встановили учасників угоди. Ними виявилося кілька керівників структурних підрозділів заводу.



Вони намагалися сховати майно свого керівника на території підконтрольних комерційних структур. Надалі урядовці планували нелегально вивезти "активи" за межі нашої держави.



Втім, контррозвідники та слідчі СБУ встановили місцезнаходження цих схованок та їхніх організаторів.



Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили: СБУ вилучила у керівників структурних підрозділів заводу "Мотор Січ" раритетні автомобілі та вогнепальну зброю, які намагалися вивезти за кордон.Про це повідомляє пресслужба СБУ.Серед вилученого – раритетні автомобілі та вогнепальна зброя, а також скіфське золото та предмети античних часів та Київської Русі.Внаслідок слідчо-оперативних дій правоохоронці встановили учасників угоди. Ними виявилося кілька керівників структурних підрозділів заводу.Вони намагалися сховати майно свого керівника на території підконтрольних комерційних структур. Надалі урядовці планували нелегально вивезти "активи" за межі нашої держави.Втім, контррозвідники та слідчі СБУ встановили місцезнаходження цих схованок та їхніх організаторів.Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили:

7 елітних автомобілів, у тому числі 4 раритетні;





катер;





3 мисливські рушниці та гвинтівку;





велика кількість предметів старовини народів Європи.



Все майно спрямоване на експертизу. Продовжуються заходи щодо накладення на нього арешту.



Крім того, СБУ викрила інших представників найближчого оточення "любителя Іскандера-М", які схиляли працівників заводу до збору підписів під "колективним зверненням" щодо пом'якшення запобіжного заходу для їхнього керівника.



Для цього застосовували до людей психологічний тиск, загрожуючи звільненням та подальшими "наслідками".





