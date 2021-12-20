СБУ викрила осередок "Ісламської Держави" у Києві

15:23 16 грудень Київ, Україна





Про це повідомила пресслужба СБУ.



Попередньо встановлено, що у тергрупі перебувало 12 осіб, під керівництвом громадянина Грузії Цезаря Тохосашвілі. Даного громадянина було затримано ще у 2019 році в Україні, а у 2020 році екстрадовано на батьківщину. Співробітники СБУ припинили діяльність центру терористів “Ісламської Держави” (ІД), до складу якого входили, зокрема, громадяни Російської Федерації, які перебувають у розшуку в різних країнах світу.Про це повідомила пресслужба СБУ.Попередньо встановлено, що у тергрупі перебувало 12 осіб, під керівництвом громадянина Грузії Цезаря Тохосашвілі. Даного громадянина було затримано ще у 2019 році в Україні, а у 2020 році екстрадовано на батьківщину.

Правоохоронці підозрюють, що зловмисники причетні до фінансування терористичної діяльності бойовиків ІД на Близькому Сході. Співробітниками СБУ було задокументовано факт їхнього листування з терористами, які перебувають у Сирії та беруть участь у бойових діях.



З метою конспірації зловмисники, які незаконно перебували на території України, розосередилися за окремими адресами у різних районах Києва.





Було проведено обшуки, під час яких вилучено зброю та боєприпаси до неї, а також підроблені документи.

Відкрито кримінальне провадження за статтею про створення тероргрупи або теророрганізації. Члени осередку можуть опинитися за ґратами терміном від 8 до 15 років.