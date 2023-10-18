СБУ викрила ворожого інформатора, який діяв на Дніпропетровщині

СБУ затримала на Дніпропетровщині агента Росії, який збирав розвіддані про переміщення сил оборони у напрямах східного та південного фронтів.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.



З листопада 2022 по квітень 2023 року всю отриману інформацію фігурант дистанційно надсилав своєму «зв'язному» – російському «військорові» володіти татарським. Надалі кремлівський пропагандист передавав її представникам військової розвідки Росії.



Після ліквідації ворожого блогера агент намагався «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ все одно вийшли на ворожого поплічника, встановили його місцезнаходження та затримали.



За даними слідства, агентом виявився мешканець одного з міст поблизу Дніпра.. Ворожий інформатор має дві судимості та загальний тюремний «стаж» майже 8 років, який отримав за крадіжки, незаконне заволодіння транспортними засобами, хуліганство та завдання тяжких тілесних ушкоджень.



За наявними даними, Татарський дистанційно завербував його восени 2022 року і запропонував співпрацю на користь Росії. У поле зору ворожого блогера зрадник потрапив через власні антиукраїнські коментарі, які публікував на одному з прокремлівських Телеграм-каналів, пов'язаних з російським ГРУ.



Для збору розвідданих фігурант регулярно об'їжджав околиці Дніпра та приховано фіксував маршрути руху підрозділів ЗСУ.



Після кожного "сеансу" зв'язку з агресором він ретельно видаляв усі надіслані повідомлення.



Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які він використовував у

розвідувально-підривної діяльності на користь окупантів.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.