СБУ викрила військових росії, причетних до удару по Дніпру

Служба безпеки України ідентифікувала військових злочинців росії, причетних до ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі 14 січня. Про це повідомляє СБУ у понеділок, 16 січня.
Встановлено, що до цього злочину причетні кілька десятків військовослужбовців росії, серед яких:
- командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Євгенович, 21.06.1971;
- командир авіаційного загону 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку, майор Іваненко Олексій Сергійович, 08.02.1987;
- начальник штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи Дмитро Голенков, 01.09.1978;
- штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Григор'єв Денис Анатолійович, 07.06.1982;
- штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Назиров Дінар, 03.07.1985;
- інженер з авіаційного озброєння 52 важкого бомбардувального авіаційного полку Поцелуєв Євген, 16.06.1980.
Експерти оглянули місце трагедії та попередньо підтвердили тип російської крилатої ракети Х-22, якою ворог ударив по житловому будинку.
За останніми даними, внаслідок російського ракетного удару по Дніпру загинули 40 людей, поранено ще 75 осіб. У житловому будинку 72 квартири знищено повністю, ще 236 було зруйновано так, що їх неможливо буде відновити. Знищено 25 автомобілів.
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