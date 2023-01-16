СБУ викрила військових росії, причетних до удару по Дніпру

17:33 16 січня Київ, Україна

Служба безпеки України ідентифікувала військових злочинців росії, причетних до ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі 14 січня. Про це повідомляє СБУ у понеділок, 16 січня.

"Кожен військовий злочин росіян має конкретного виконавця. Служба безпеки встановить та оприлюднить дані всіх поіменно – щоб жоден убивця не втік від покарання. Нехай кожен із тих, хто натискає "пуск", хто причетний до таких злочинів, потім щохвилини чекає на відплату", – заявив голова СБУ Василь Малюк.



Встановлено, що до цього злочину причетні кілька десятків військовослужбовців росії, серед яких:

командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Євгенович, 21.06.1971;

командир авіаційного загону 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку, майор Іваненко Олексій Сергійович, 08.02.1987;

начальник штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи Дмитро Голенков, 01.09.1978;

штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Григор'єв Денис Анатолійович, 07.06.1982;

штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Назиров Дінар, 03.07.1985;

інженер з авіаційного озброєння 52 важкого бомбардувального авіаційного полку Поцелуєв Євген, 16.06.1980.

Експерти оглянули місце трагедії та попередньо підтвердили тип російської крилатої ракети Х-22, якою ворог ударив по житловому будинку.

"Після проведення відповідних експертиз зловмисникам буде повідомлено про підозру у скоєнні особливо тяжкого злочину проти України. Продовжуються невідкладні слідчо-оперативні дії щодо притягнення всіх винних до відповідальності", – додали в СБУ.

За останніми даними, внаслідок російського ракетного удару по Дніпру загинули 40 людей, поранено ще 75 осіб. У житловому будинку 72 квартири знищено повністю, ще 236 було зруйновано так, що їх неможливо буде відновити. Знищено 25 автомобілів.