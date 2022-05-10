СБУ викрила військового на зборі розвідданих для військової розвідки РФ

12:46 06 серпня Київ, Україна

Співробітники Служби безпеки України запобігли передачі оборонних відомостей представникам російської військової розвідки.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру СБУ

"Департамент військової контррозвідки Служби безпеки України у взаємодії з УСБУ в Рівненській області викрили українського військовослужбовця на зборі розвідданих для військової розвідки РФ. Представників російської спецслужби цікавила інформація мобілізаційного характеру", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними слідства, до протиправної діяльності військового залучив його родич, який є кадровим офіцером збройних сил РФ. За завданням кураторів агент збирав секретну інформацію у сфері оборони нашої держави.

Для зберігання і переправлення розвідувальних даних за кордон він використовував віддалені сервери зберігання даних і месенджери.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час спроби незаконної передачі мобілізаційних відомостей.



Ворожому агентові оголошено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, планується обрання запобіжного заходу.



Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.