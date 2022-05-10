СБУ викрила військового на зборі розвідданих для військової розвідки РФ

Співробітники Служби безпеки України запобігли передачі оборонних відомостей представникам російської військової розвідки.
Про це йдеться в повідомленні пресцентру СБУ.
За попередніми даними слідства, до протиправної діяльності військового залучив його родич, який є кадровим офіцером збройних сил РФ. За завданням кураторів агент збирав секретну інформацію у сфері оборони нашої держави.
Для зберігання і переправлення розвідувальних даних за кордон він використовував віддалені сервери зберігання даних і месенджери.
Співробітники СБУ затримали зловмисника під час спроби незаконної передачі мобілізаційних відомостей.
Ворожому агентові оголошено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, планується обрання запобіжного заходу.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.
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