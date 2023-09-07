СБУ викрила священника УПЦ МП на пропаганді комунізму

Служба безпеки України (СБУ) на Закарпатті викрила священника Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), який пропагував комуністичний режим. Про це повідомляє пресслужба Управління СБУ у регіоні.
В інформації вказується, що настоятель одного із храмів у Тячівському районі був відповідальним за територіальне благочиння, яке одним із перших залишило юрисдикцію Московського патріархату після початку повномасштабного вторгнення росії до України. Священник намагався запобігти переходу парафіян до ПЦУ.
У соціальних мережах цей священник поширював комуністичну та радянську символіку, що було підтверджено судовою мистецтвознавчою експертизою.
В результаті обшуків, проведених правоохоронцями, було виявлено комп'ютерну техніку з матеріалами, що свідчать про незаконну діяльність священника. Безліч агітаційних та пропагандистських матеріалів російського походження були вилучені, а серед них були книги, що ображали релігійні почуття інших конфесій та пропагували вороже ставлення до них. У деяких із них заперечувалась незалежність України, а також закликалося до об'єднання з росією.
СБУ також виявила матеріали, які закликали до "пробудження матінки-Русі" та молитви за "порятунку росії", а також молитви, в яких згадувався патріарх російської православної церкви кирило гундяєв, який нібито "благословив" російських військових на вбивство українців.
Крім цього, було встановлено, що настоятель незаконним чином зайняв земельну ділянку, на якій збудовано храм. Стосовно священника розпочато кримінальне провадження за статтями про самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво, а також про поширення комуністичної символіки та пропаганду комуністичного тоталітарного режиму.
В інформації вказується, що настоятель одного із храмів у Тячівському районі був відповідальним за територіальне благочиння, яке одним із перших залишило юрисдикцію Московського патріархату після початку повномасштабного вторгнення росії до України. Священник намагався запобігти переходу парафіян до ПЦУ.
У соціальних мережах цей священник поширював комуністичну та радянську символіку, що було підтверджено судовою мистецтвознавчою експертизою.
В результаті обшуків, проведених правоохоронцями, було виявлено комп'ютерну техніку з матеріалами, що свідчать про незаконну діяльність священника. Безліч агітаційних та пропагандистських матеріалів російського походження були вилучені, а серед них були книги, що ображали релігійні почуття інших конфесій та пропагували вороже ставлення до них. У деяких із них заперечувалась незалежність України, а також закликалося до об'єднання з росією.
СБУ також виявила матеріали, які закликали до "пробудження матінки-Русі" та молитви за "порятунку росії", а також молитви, в яких згадувався патріарх російської православної церкви кирило гундяєв, який нібито "благословив" російських військових на вбивство українців.
Крім цього, було встановлено, що настоятель незаконним чином зайняв земельну ділянку, на якій збудовано храм. Стосовно священника розпочато кримінальне провадження за статтями про самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво, а також про поширення комуністичної символіки та пропаганду комуністичного тоталітарного режиму.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі