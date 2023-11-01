СБУ викрила схеми ухилення від мобілізації: зловмисники просили 10 тисяч доларів

Служба безпеки України (СБУ) ліквідувала нові схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон для чоловіків призовного віку.
Пресслужба СБУ повідомила про це 1 листопада.
У рамках розслідування було виявлено зловмисників, які пропонували ухилянтам можливість залишити Україну та потрапити до Європейського Союзу, використовуючи підроблені документи. За такі послуги була потрібна оплата, яка могла досягати до 10 тисяч доларів.
У ході комплексних операцій, проведених у різних регіонах України, було затримано організаторів таких угод. Серед них опинилися керівник відділення медичної установи у столиці, заступник директора інституту та адвокат.
Також зібрано докази залучення двох посадових осіб військкомату та керівниці військово-лікарської комісії на Київщині у створення злочинної організації, яка допомагала "відмазувати" ухилянтів від призову.
Зокрема, на Київщині СБУ та Державне бюро розслідувань (ДБР) зібрали доказову базу щодо організаторів схеми, яка полягала у знятті потенційних призовників із військового обліку.
Наприкінці серпня співробітники СБУ вже викрили трьох організаторів цього угруповання, зокрема, двох начальників відділень військкомату та керівницю військово-лікарської комісії у столичному регіоні.
В результаті розслідування було встановлено причетність колишнього керівника місцевого військкомату та його сина, а також ще двох їхніх спільників до організації схеми. Зловмисники надавали клієнтам фіктивні медичні довідки про непридатність до військової служби на підставі стану здоров'я, щоб допомогти їм уникнути призову та виїзду за кордон.
Всім сімом фігурантам було висунуто звинувачення, і їм загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.
Пресслужба СБУ повідомила про це 1 листопада.
У рамках розслідування було виявлено зловмисників, які пропонували ухилянтам можливість залишити Україну та потрапити до Європейського Союзу, використовуючи підроблені документи. За такі послуги була потрібна оплата, яка могла досягати до 10 тисяч доларів.
У ході комплексних операцій, проведених у різних регіонах України, було затримано організаторів таких угод. Серед них опинилися керівник відділення медичної установи у столиці, заступник директора інституту та адвокат.
Також зібрано докази залучення двох посадових осіб військкомату та керівниці військово-лікарської комісії на Київщині у створення злочинної організації, яка допомагала "відмазувати" ухилянтів від призову.
Зокрема, на Київщині СБУ та Державне бюро розслідувань (ДБР) зібрали доказову базу щодо організаторів схеми, яка полягала у знятті потенційних призовників із військового обліку.
Наприкінці серпня співробітники СБУ вже викрили трьох організаторів цього угруповання, зокрема, двох начальників відділень військкомату та керівницю військово-лікарської комісії у столичному регіоні.
В результаті розслідування було встановлено причетність колишнього керівника місцевого військкомату та його сина, а також ще двох їхніх спільників до організації схеми. Зловмисники надавали клієнтам фіктивні медичні довідки про непридатність до військової служби на підставі стану здоров'я, щоб допомогти їм уникнути призову та виїзду за кордон.
Всім сімом фігурантам було висунуто звинувачення, і їм загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.
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