СБУ викрила схеми ухилення від мобілізації у Херсоні та Івано-Франківську

Служба безпеки України (СБУ) ліквідувала ще дві схеми ухилення чоловіків призовного віку від мобілізації, операції було проведено у Херсоні та Івано-Франківську.
Згідно з повідомленням СБУ, спеціалізовані прокуратури, відповідальні за оборону в Південному та Західному регіонах, брали активну участь у цій операції.
15 вересня правоохоронці затримали підполковника, заступника військкома та начальника мобілізаційного відділення Херсонського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), який, приймаючи неправомірні внески у розмірі 4500 доларів, надавав сумнівні "послуги" військовозобов'язаним, дозволяючи їм уникнути призову на військову службу за допомогою фальшивих документів.
Також був затриманий його спільник, цивільна особа, яка виступає посередником, яка займалася пошуком клієнтів і передачею грошей.
У ході санкціонованих судом слідчих дій правоохоронці виявили понад 5 випадків надання цими підозрюваними підроблених військово-облікових документів, що вказують на непридатність до військової служби за гроші.
Обох підозрюваних було заарештовано з можливістю звільнення під заставу: підполковнику встановлено заставу у розмірі 1 мільйон 470 тисяч гривень, а його посереднику - понад 214 тисяч гривень.
На Івано-Франківщині Служба безпеки України (СБУ) затримала голову однієї з районних військово-лікарських комісій, який був залучений до продажу фіктивних довідок про відстрочення призову через "поганий" стан здоров'я.
За інформацією слідства, 35-річний медичний працівник організував видачу військовозобов'язаним фальшивих довідок, надаючи їм медичні документи про тимчасову непридатність до військової служби на підставі маніпулювання станом здоров'я. Для цього він фіктивно зареєстрував свого клієнта на стаціонарне лікування.
За виготовлення фальшивих документів чиновник отримав від військовозобов'язаного хабар у розмірі 1000 доларів США. Після цього його було затримано правоохоронними органами у своєму власному робочому кабінеті.
Наразі суд визначив запобіжний захід для цього чоловіка, надавши можливість звільнення під заставу.
Спецслужба наголошує, що з обох виявлених випадків триває розслідування з метою притягнення всіх винних осіб до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією їхнього майна.
Згідно з повідомленням СБУ, спеціалізовані прокуратури, відповідальні за оборону в Південному та Західному регіонах, брали активну участь у цій операції.
15 вересня правоохоронці затримали підполковника, заступника військкома та начальника мобілізаційного відділення Херсонського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), який, приймаючи неправомірні внески у розмірі 4500 доларів, надавав сумнівні "послуги" військовозобов'язаним, дозволяючи їм уникнути призову на військову службу за допомогою фальшивих документів.
Також був затриманий його спільник, цивільна особа, яка виступає посередником, яка займалася пошуком клієнтів і передачею грошей.
У ході санкціонованих судом слідчих дій правоохоронці виявили понад 5 випадків надання цими підозрюваними підроблених військово-облікових документів, що вказують на непридатність до військової служби за гроші.
Обох підозрюваних було заарештовано з можливістю звільнення під заставу: підполковнику встановлено заставу у розмірі 1 мільйон 470 тисяч гривень, а його посереднику - понад 214 тисяч гривень.
На Івано-Франківщині Служба безпеки України (СБУ) затримала голову однієї з районних військово-лікарських комісій, який був залучений до продажу фіктивних довідок про відстрочення призову через "поганий" стан здоров'я.
За інформацією слідства, 35-річний медичний працівник організував видачу військовозобов'язаним фальшивих довідок, надаючи їм медичні документи про тимчасову непридатність до військової служби на підставі маніпулювання станом здоров'я. Для цього він фіктивно зареєстрував свого клієнта на стаціонарне лікування.
За виготовлення фальшивих документів чиновник отримав від військовозобов'язаного хабар у розмірі 1000 доларів США. Після цього його було затримано правоохоронними органами у своєму власному робочому кабінеті.
Наразі суд визначив запобіжний захід для цього чоловіка, надавши можливість звільнення під заставу.
Спецслужба наголошує, що з обох виявлених випадків триває розслідування з метою притягнення всіх винних осіб до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією їхнього майна.
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