СБУ викрила сепаратистів і вилучила 40 кг вибухівки

17:29 22 квітень Київ, Україна

Завдяки проведеним співробітниками СБУ контрдиверсійним заходам на Донбасі, були викриті 10 бойовиків, вилучено 40 кг вибухівки та 4 протитанкові міни.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"У Волноваському районі Донецької області при проведенні профілактичних контрдиверсійних заходів виявили схованку зі зброєю. Правоохоронці встановили місця проживання учасників банд угруповань так званої "ДНР" . Вони в цей час входять до складу незаконних збройних формувань бойовиків. Зараз перевіряється інформація про їхню причетність до активного збройного опору силам АТО/ООС. У разі підтвердження даних, по них будуть відкриті кримінальні провадження", - йдеться в повідомленні.

Також СБУ встановила двох організаторів "референдуму" за приєднання до Росії в 2014 році в Донецькій області.



Крім цього, в квартирі одного з підозрюваних співробітники СБУ виявили схрон з бойовими засобами ураження.