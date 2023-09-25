СБУ викрила російську мережу агентів у Харкові

12:10 25 вересня Київ, Україна

Служба безпеки України успішно викрила мережу російських агентів, які займалися збиранням компромату на українських військових та коригуванням військових операцій у Харкові.



Зловмисники активно збирали розвідувальну інформацію про місцезнаходження укріпрайонів та маршрути переміщення військової техніки Збройних сил України, в тому числі дані про залізничні маршрути.



Одним із пріоритетних завдань російських агентів був збір компромату на військовослужбовців Збройних сил України, які перебувають на передовій. Особлива увага приділялася посадовим особам місцевих військкоматів та медичним комісіям.



Ці відомості були необхідні російській стороні для вербування та використання їх у спеціальних інформаційних операціях проти України.

Крім того, російські агенти стежили за наслідками повітряних ударів росії по Харкову та виходили на місце подій для збору інформації та передачі даних окупантам.



Спецслужби України провели масштабну операцію, під час якої було задокументовано дії чотирьох учасників російської агентурної мережі та їхнє затримання у місцях проживання.



За даними слідства, керівництво цією ворожою групою здійснювалося дистанційно колишнім місцевим мешканцем, який залишив Україну на початку російської агресії.



Кадрові співробітники спецслужб завербували його та доручили йому створити власну агентурну мережу у Харкові.

Він залучив до цього завдання чотирьох своїх знайомих із міста, в тому числі таксиста та співробітницю місцевого газопостачального підприємства.



Їхньою місією було збирати інформацію про розташування укріплених пунктів Сил оборони та "точок ударів" російської авіації.



Отримані дані передавалися керівнику групи (резиденту), який потім надавав їх "куратору" зі спецслужби росії.



Під час обшуку місця проживання затриманих виявили комп'ютери та мобільні телефони, які використовувалися для розвідувальної діяльності на користь росії. Також вилучили три бойові гранати.

Слідчі Служби безпеки України вже повідомили трьох із затриманих про підозру у скоєнні державної зради в умовах військового стану, змови з групою осіб за ч. 2 ст.28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.



Четвертому фігуранту пред'явлено звинувачення у незаконному поводженні з бойовими припасами за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Усі затримані перебувають під вартою, їм загрожують різні терміни ув'язнення, в тому числі довічне позбавлення волі.