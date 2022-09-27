СБУ викрила російського агента, який наводив дрони-камікадзе на Одеську область

12:55 27 вересня Київ, Україна

Служба безпеки України затримала російського агента, який «наводив» удари дронів-камікадзе держави-терориста росії по півдні Одеської області.

Про це повідомила пресслужба відомства у вівторок, 27 вересня.



Як розповіли у відомстві, зловмисник розвідував місця дислокації та переміщення Сил оборони України на півдні, збираючи інформацію про місця базування підрозділів ЗСУ, силових та правоохоронних структур, кількість особового складу та військової техніки.



Він встановлював точні координати блок-постів та об'єктів критичної інфраструктури, особливо у сфері тепло- та енергопостачання.

"Ці дані ворог планував використати для підготовки диверсій та здійснення повітряних ударів, у тому числі крилатими ракетами та дронами-камікадзе", - повідомили у СБУ

За даними слідства, зрадником є мешканець міста Рені, завербований спецслужбами росії після початку повномасштабного вторгнення.



Він передавав окупантам розвіддані через анонімний Telegram-канал, у вигляді «фотозвіту» та позначок на електронній карті з докладним описом «спостережень».

Зловмисника було затримано під час спроби передачі закритих відомостей російським спецслужбам. Слідчі СБУ повідомили його про підозру.