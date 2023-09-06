СБУ викрила російських інформаторів у Донецькій та Дніпропетровській областях

Завдяки зібраній Службою безпеки України доказовій базі, троє російських інформаторів, які брали участь у коригуванні повітряних атак окупантів по територіях Донецької та Дніпропетровської областей, отримали реальні терміни ув'язнення.
Про це повідомила пресслужба СБУ 4 вересня.
Згідно з рішенням суду, одного із зловмисників засуджено до 14 років позбавлення волі, другого - до 12 років, а третій злочинець проведе у в'язниці 10 років.
Зокрема, на Донеччині було засуджено місцевого жителя, який надавав окупантам інформацію про місцезнаходження та переміщення українських збройних сил та підрозділів Служби безпеки на звільненій території, зокрема, геолокацію штабів командування Збройних сил України та підрозділів СБУ.
Співробітники СБУ затримали одного з російських інформаторів у момент спроби передачі розвідувальної інформації військовій розвідці Південного військового округу росії через соціальну мережу "Одноклассники".
Також було засуджено 24-річну мешканку міста Новогродівка Покровського району, яка була залучена до співпраці спецслужбами росії ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Тоді зловмисниця їздила до тимчасово окупованого Донецька, де пройшла курс диверсійної підготовки у польових таборах бойовиків терористичної організації "ДНР". Після цього її перевели в режим "очікування" та відправили додому, а після 24 лютого 2022 року активували для виконання завдань розвідувально-підривної діяльності проти України.
За вказівками агресора вона ставила мітки поблизу місць можливого базування українських військових та правоохоронців у фронтових районах області. Зроблені "відмітки" зловмисниця фотографувала та відправляла загарбникам із координатами для підготовки повітряних атак на місця дислокації українських захисників.
На Дніпропетровщині засуджено колишнього карного злочинця, мешканця Кам'янського, який працював на ФСБ і готував ракетний удар росії по одному з місцевих заводів. Для цього він фотографував "периметр" та внутрішню територію промислового об'єкта, а потім відправляв агресору готові знімки з прив'язкою до місцевості.
Про це повідомила пресслужба СБУ 4 вересня.
Згідно з рішенням суду, одного із зловмисників засуджено до 14 років позбавлення волі, другого - до 12 років, а третій злочинець проведе у в'язниці 10 років.
Зокрема, на Донеччині було засуджено місцевого жителя, який надавав окупантам інформацію про місцезнаходження та переміщення українських збройних сил та підрозділів Служби безпеки на звільненій території, зокрема, геолокацію штабів командування Збройних сил України та підрозділів СБУ.
Співробітники СБУ затримали одного з російських інформаторів у момент спроби передачі розвідувальної інформації військовій розвідці Південного військового округу росії через соціальну мережу "Одноклассники".
Також було засуджено 24-річну мешканку міста Новогродівка Покровського району, яка була залучена до співпраці спецслужбами росії ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Тоді зловмисниця їздила до тимчасово окупованого Донецька, де пройшла курс диверсійної підготовки у польових таборах бойовиків терористичної організації "ДНР". Після цього її перевели в режим "очікування" та відправили додому, а після 24 лютого 2022 року активували для виконання завдань розвідувально-підривної діяльності проти України.
За вказівками агресора вона ставила мітки поблизу місць можливого базування українських військових та правоохоронців у фронтових районах області. Зроблені "відмітки" зловмисниця фотографувала та відправляла загарбникам із координатами для підготовки повітряних атак на місця дислокації українських захисників.
На Дніпропетровщині засуджено колишнього карного злочинця, мешканця Кам'янського, який працював на ФСБ і готував ракетний удар росії по одному з місцевих заводів. Для цього він фотографував "периметр" та внутрішню територію промислового об'єкта, а потім відправляв агресору готові знімки з прив'язкою до місцевості.
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