СБУ викрила протиправну схему залучення Росією трудових мігрантів з України

Служба безпеки України заблокувала канал незаконного працевлаштування українців на об'єктах оборонно-промислового комплексу РФ.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
За даними СБУ, в "схеми" був притягнутий колишній працівник одного з конструкторських бюро, який в цей час входить в ДК "Укроборонпром". Маючи спеціальну професійну підготовку інженера-технолога, він брав участь в будівництві (забезпечував якість виробництва і надавав технічну допомогу) протидиверсійного катера для ПС ФСБ і понтона для потреб ВМФ.
В СБУ підкреслили: "За результатами попереднього розслідування йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України. Матеріали направлені на розгляд суду. Заходи з припинення протиправної діяльності проводились під процесуальним керівництвом Херсонської обласної прокуратури.
В СБУ підкреслили: "За результатами попереднього розслідування йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України. Матеріали направлені на розгляд суду. Заходи з припинення протиправної діяльності проводились під процесуальним керівництвом Херсонської обласної прокуратури.
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