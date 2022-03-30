СБУ викрила протиправну схему залучення Росією трудових мігрантів з України

20:18 01 липня Київ, Україна

Служба безпеки України заблокувала канал незаконного працевлаштування українців на об'єктах оборонно-промислового комплексу РФ.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ

"Таке працевлаштування суперечить вимогам ст. 9 і 12 закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" та рішенням РНБО України від 27.08.2014 "Про заходи щодо вдосконалення державної військово-технічної політики".



Оперативники СБУ встановили, що українські фахівці суднобудівної галузі залучалися до робіт в рамках замовлень Міністерства оборони та прикордонних сил Федеральної служби безпеки РФ", - наголошується в повідомленні.

За даними СБУ, в "схеми" був притягнутий колишній працівник одного з конструкторських бюро, який в цей час входить в ДК "Укроборонпром". Маючи спеціальну професійну підготовку інженера-технолога, він брав участь в будівництві (забезпечував якість виробництва і надавав технічну допомогу) протидиверсійного катера для ПС ФСБ і понтона для потреб ВМФ.



В СБУ підкреслили: "За результатами попереднього розслідування йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України. Матеріали направлені на розгляд суду. Заходи з припинення протиправної діяльності проводились під процесуальним керівництвом Херсонської обласної прокуратури.