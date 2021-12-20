СБУ викрила підпільне виробництво фальсифікованого палива

13:44 22 березень Київ, Україна

Співробітники Служби безпеки України заблокували діяльність угруповання, яке займалося незаконним виготовленням та збутом палива.



Було виявлено 200 тонн фальсифікованого палива, повідомляє пресцентр СБУ.

"Для виготовлення фальсифікованого дизпалива і бензину в промислових масштабах учасники групи влаштували на території приватної нафтобази підпільний мінізавод. Готову продукцію вони реалізовували представникам агропідприємств Кіровоградської, Полтавської та Вінницької областей", - йдеться в повідомленні.

Під час проведених обшуків силовики виявили понад 200 тонн фальсифікованого палива на загальну суму понад п'ять мільйонів гривень.

Вилучена продукція та обладнання для її виготовлення направлені на експертизу.



За попередніми даними слідства, незаконний бізнес організували троє місцевих підприємців.



Відкрито кримінальне провадження за ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) КК України. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.