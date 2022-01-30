СБУ викрила шахраїв, які продавали підробку на вакцину Pfizer

12:18 11 травень Київ, Україна





Вартість однієї фейкової вакцини становила 250 доларів. Зловмисники працювали в першу чергу на клієнтів з РФ і Індії.



Про це повідомили в пресцентрі СБУ. Співробітники СБУ викрили міжнародне злочинне угрупування, яке займалося продажем підробленої "вакцини" від американської компанії «Pfizer» Вартість однієї фейкової вакцини становила 250 доларів. Зловмисники працювали в першу чергу на клієнтів з РФ і Індії.Про це повідомили в пресцентрі СБУ.

"СБУ викрила міжнародне злочинне угрупування, яке продавало підроблену вакцину від коронавірусу. Зловмисники широко рекламували свої послуги і стверджували, що можуть поставляти вакцину від американської компанії Pfizer. Насправді вони займалися шахрайством і не мали ніякого відношення до оригінальної продукції", - повідомили в спецслужбі.

Співробітники спецслужби встановили, що до складу угруповання входили громадяни України, РФ, Нігерії та Сьєрра-Леоне.

"Скориставшись інформаційним приводом, що американська компанія Pfizer офіційно почала поставки в Україну, шахраї вирішили на цьому заробити", - розповіли в СБУ.

У мережі Інтернет, за даними спецслужби, шахраї розмістили рекламу про функціонування підприємств, зареєстрованих на території України, які нібито мають можливість поставляти вакцину від Pfizer.

"Щоб переконати клієнтів в наявності вакцини, члени злочинної групи надавали потенційним покупцям підроблені гарантійні листи від українських банків. Серед іншого, там були вказані розрахункові рахунки для переказу коштів, які відкриті на громадян України. Вартість однієї фейкової "вакцини" становила 250 доларів", - відзначили в спецслужбі.

СБУ встановила, що зловмисники працювали, в першу чергу, на клієнтів з РФ і Індії - саме туди була таргетована їхня рекламна кампанія. Задокументовано факти отримання підписки від "клієнтів" на тисячі доларів США.



СБУ, у співпраці з Міністерством охорони здоров'я України, викрила зловмисників і перекрила канал незаконного продажу підробленої вакцини Pfizer в інші країни в кінці квітня.