СБУ викрила шахраїв, які продавали підробку на вакцину Pfizer

Співробітники СБУ викрили міжнародне злочинне угрупування, яке займалося продажем підробленої "вакцини" від американської компанії «Pfizer».
Вартість однієї фейкової вакцини становила 250 доларів. Зловмисники працювали в першу чергу на клієнтів з РФ і Індії.
Про це повідомили в пресцентрі СБУ.
Вартість однієї фейкової вакцини становила 250 доларів. Зловмисники працювали в першу чергу на клієнтів з РФ і Індії.
Про це повідомили в пресцентрі СБУ.
Співробітники спецслужби встановили, що до складу угруповання входили громадяни України, РФ, Нігерії та Сьєрра-Леоне.
У мережі Інтернет, за даними спецслужби, шахраї розмістили рекламу про функціонування підприємств, зареєстрованих на території України, які нібито мають можливість поставляти вакцину від Pfizer.
СБУ встановила, що зловмисники працювали, в першу чергу, на клієнтів з РФ і Індії - саме туди була таргетована їхня рекламна кампанія. Задокументовано факти отримання підписки від "клієнтів" на тисячі доларів США.
СБУ, у співпраці з Міністерством охорони здоров'я України, викрила зловмисників і перекрила канал незаконного продажу підробленої вакцини Pfizer в інші країни в кінці квітня.
СБУ, у співпраці з Міністерством охорони здоров'я України, викрила зловмисників і перекрила канал незаконного продажу підробленої вакцини Pfizer в інші країни в кінці квітня.
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