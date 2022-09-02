СБУ викрила особи окупантів, які катували мешканця Києва

Служба безпеки України ідентифікувала трьох російських катів, із полону яких вирвався мешканець Київської області під час контрнаступу ЗСУ.
Про це повідомляється на сайті спецслужби у вівторок, 30 серпня.
Чоловік розповів, що росіяни схопили його після того, як знайшли в його телефоні антиросійські повідомлення. Вони зв'язали йому руки і ноги, з зав'язаними очима кинули в яму і закопували живим, а відкопали після того, як він почав задихатися.
Після цього окупанти протримали українця у ямі близько шести діб. А коли наблизилися ЗСУ, українцеві вдалося втекти. Росіяни відкрили по ньому вогонь та поранили – чоловік отримав кульове поранення та відкритий вогнепальний перелом.
СБУ встановила особи російських військових злочинців - це троє військових 64-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії росії:
Чоловік розповів, що росіяни схопили його після того, як знайшли в його телефоні антиросійські повідомлення. Вони зв'язали йому руки і ноги, з зав'язаними очима кинули в яму і закопували живим, а відкопали після того, як він почав задихатися.
Після цього окупанти протримали українця у ямі близько шести діб. А коли наблизилися ЗСУ, українцеві вдалося втекти. Росіяни відкрили по ньому вогонь та поранили – чоловік отримав кульове поранення та відкритий вогнепальний перелом.
СБУ встановила особи російських військових злочинців - це троє військових 64-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії росії:
- Олександр Борисов, 07.03.1999 р.н.;
- Райан Мадяєв, 06.06.2002 р.н.;
- Максим Сулайндзюга, 25.08.1994 р.н.
На підставі зібраних доказів росіянам повідомлено про підозру за статтею про порушення законів та звичаїв війни.
СБУ стверджує, що встановила дані та можливі місця знаходження підозрюваних.
СБУ стверджує, що встановила дані та можливі місця знаходження підозрюваних.
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