СБУ викрила особи окупантів, які катували мешканця Києва

15:13 30 серпня Київ, Україна

Служба безпеки України ідентифікувала трьох російських катів, із полону яких вирвався мешканець Київської області під час контрнаступу ЗСУ.

 
Про це повідомляється на сайті спецслужби у вівторок, 30 серпня.

Чоловік розповів, що росіяни схопили його після того, як знайшли в його телефоні антиросійські повідомлення. Вони зв'язали йому руки і ноги, з зав'язаними очима кинули в яму і закопували живим, а відкопали після того, як він почав задихатися.

Після цього окупанти протримали українця у ямі близько шести діб. А коли наблизилися ЗСУ, українцеві вдалося втекти. Росіяни відкрили по ньому вогонь та поранили – чоловік отримав кульове поранення та відкритий вогнепальний перелом.

СБУ встановила особи російських військових злочинців - це троє військових 64-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії росії:
  • Олександр Борисов, 07.03.1999 р.н.;
  • Райан Мадяєв, 06.06.2002 р.н.;
  • Максим Сулайндзюга, 25.08.1994 р.н.
"Саме їхнє окупаційне угруповання брало активну участь у масових вбивствах і тортурах цивільного населення Бучанського району в лютому-березні цього року", – йдеться у повідомленні.
 
На підставі зібраних доказів росіянам повідомлено про підозру за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

СБУ стверджує, що встановила дані та можливі місця знаходження підозрюваних.