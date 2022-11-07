СБУ викрила кримського "суддю", винного у депортації кримчан

СБУ викрила "суддю" з окупованої Євпаторії, який сприяв новій депортації кримчан до Сибіру. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Повідомляється, що колишній суддя із тимчасово окупованого Криму після захоплення українського півострова добровільно приєднався до загарбників, за що його призначили так званим суддею Євпаторійського міського суду.
Зраднику повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.
Раніше повідомлялося, що мешканець Київської області отримав 15 років в'язниці за те, що "зливав" російським окупантам інформацію про учасників самооборони у Броварському районі.
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