СБУ викрила кримського "суддю", винного у депортації кримчан

11:03 06 листопада Київ, Україна

СБУ викрила "суддю" з окупованої Євпаторії, який сприяв новій депортації кримчан до Сибіру. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Повідомляється, що колишній суддя із тимчасово окупованого Криму після захоплення українського півострова добровільно приєднався до загарбників, за що його призначили так званим суддею Євпаторійського міського суду.

"Перебуваючи на "посаді", ворожий поплічник приймав незаконні рішення щодо примусового видворення місцевих жителів у віддалені регіони росії, включаючи Сибір. Він призначав "судові" вироки за нібито порушення чинних «законів» країни-агресора. Тим самим суддя окупаційного органу грубо порушував українське законодавство та міжнародне гуманітарне право", - йдеться у повідомленні СБУ.

Зраднику повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.

Раніше повідомлялося, що мешканець Київської області отримав 15 років в'язниці за те, що "зливав" російським окупантам інформацію про учасників самооборони у Броварському районі.