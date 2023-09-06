СБУ викрила корупцію в Одесі, Львові та Житомирі: арешти та підозри чиновникам

12:53 06 вересня Київ, Україна





За результатами оперативних заходів затримано 4 посадові особи митних органів, а чиновниці з податкової вже повідомлено про підозру.



Встановлено, що керівниця одного з підрозділів Південного управління Державної податкової служби вимагала хабар у 5 тис. доларів США у місцевого підприємця – обіцяла відновити його господарську діяльність, навіть незважаючи на ризики у звітній документації.



Служба безпеки викрила на корупції чиновницю Державної податкової служби на Одещині, а також ліквідувала корупційні схеми на Одеській, Львівській та Житомирській митницях.За результатами оперативних заходів затримано 4 посадові особи митних органів, а чиновниці з податкової вже повідомлено про підозру.Встановлено, що керівниця одного з підрозділів Південного управління Державної податкової служби вимагала хабар у 5 тис. доларів США у місцевого підприємця – обіцяла відновити його господарську діяльність, навіть незважаючи на ризики у звітній документації.

За матеріалами СБУ їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

Також СБУ затримала митників, які за хабарі «допомагали» бізнесменам ввозити свої товари «за прискореною процедурою», а також обминати обов'язкові імпортні платежі.