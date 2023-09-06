СБУ викрила корупцію в Одесі, Львові та Житомирі: арешти та підозри чиновникам

Служба безпеки викрила на корупції чиновницю Державної податкової служби на Одещині, а також ліквідувала корупційні схеми на Одеській, Львівській та Житомирській митницях.
За результатами оперативних заходів затримано 4 посадові особи митних органів, а чиновниці з податкової вже повідомлено про підозру.
Встановлено, що керівниця одного з підрозділів Південного управління Державної податкової служби вимагала хабар у 5 тис. доларів США у місцевого підприємця – обіцяла відновити його господарську діяльність, навіть незважаючи на ризики у звітній документації.
За результатами оперативних заходів затримано 4 посадові особи митних органів, а чиновниці з податкової вже повідомлено про підозру.
Встановлено, що керівниця одного з підрозділів Південного управління Державної податкової служби вимагала хабар у 5 тис. доларів США у місцевого підприємця – обіцяла відновити його господарську діяльність, навіть незважаючи на ризики у звітній документації.
За матеріалами СБУ їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).
Також СБУ затримала митників, які за хабарі «допомагали» бізнесменам ввозити свої товари «за прискореною процедурою», а також обминати обов'язкові імпортні платежі.
🔹 Так, в Одесі:
затримано заступника начальника управління місцевого підрозділу Держмитслужби, який «занижував» для імпортерів митну вартість зарубіжної продукції широкого споживання.
Щомісяця чиновник проводив через схему майже 100 товарних контейнерів, кожен із яких «оцінював» у 500 американських доларів.
🔹 У Львові:
затримано головного державного інспектора митного поста «Краківець», який вимагав гроші за нестворення бюрократичних перешкод під час митного оформлення міжнародних відправлень.
У разі відмови – погрожував додатковими перевірками та затягуванням термінів проходження митного контролю.
🔹 У Житомирі:
за матеріалами СБУ перед судом постануть голова місцевої митниці та її підлеглий – начальник відділу контролю митної вартості. Чиновники створили власне організоване злочинне угруповання та регулярно отримували хабарі від підприємців за «безперешкодне» ввезення іноземних товарів в Україну.
За всіма викритими фактами продовжуються розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.
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