СБУ викрила корупцію на митницях та у податковій службі у трьох областях

19:36 06 вересня Київ, Україна

Служба безпеки України (СБУ) розкрила корупційні схеми, що діяли на Одеській, Львівській та Житомирській митницях. Також було викрито корупцію серед чиновників Державної податкової служби Одеської області, повідомляє прес-служба СБУ.

Наразі правоохоронні органи затримали чотири посадові особи, які працювали в митних органах. Відносно чиновниці Державної податкової служби Одеської області було оголошено підозру.

За інформацією керівник одного з підрозділів Південного управління Державної податкової служби вимагала хабар у розмірі 5 тисяч доларів від місцевого підприємця. В обмін на хабар вона обіцяла відновити його господарську діяльність, навіть незважаючи на порушення у звітній документації.

Щодо митних чиновників СБУ з'ясувала, що вони приймали хабарі та допомагали бізнесменам ввозити свої товари "за прискореною процедурою" та уникати обов'язкових імпортних платежів. Зокрема, в Одесі було затримано заступника начальника управління місцевого підрозділу Держмитслужби, який знижував митну вартість зарубіжної продукції широкого вжитку для імпортерів.

У Львові затримано головного державного інспектора митного поста "Краківець", який є центральною фігурою корупційної схеми. Він вимагав хабарі в обмін на усунення бюрократичних перешкод під час митного оформлення міжнародних відправлень. У разі відмови надати хабар, він погрожував додатковими перевірками та затягуванням процесу митного контролю.

У Житомирі перед судом виступатимуть керівник місцевої митниці та її підлеглий - начальник відділу контролю митної вартості. Звинувачення висунуто у створенні організованого злочинного угруповання, яке регулярно отримувало хабарі від підприємців за "безперешкодне" ввезення іноземних товарів в Україну.

За даними СБУ, ця схема дозволила чиновнику провести майже 100 товарних контейнерів щомісяця, оцінюючи кожен із них у 500 доларів.. Правоохоронні органи продовжують розслідування у всіх справах із метою притягнення до відповідальності всіх винних осіб.