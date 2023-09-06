СБУ викрила корупцію на митницях та у податковій службі у трьох областях

Служба безпеки України (СБУ) розкрила корупційні схеми, що діяли на Одеській, Львівській та Житомирській митницях. Також було викрито корупцію серед чиновників Державної податкової служби Одеської області, повідомляє прес-служба СБУ.
Наразі правоохоронні органи затримали чотири посадові особи, які працювали в митних органах. Відносно чиновниці Державної податкової служби Одеської області було оголошено підозру.
За інформацією керівник одного з підрозділів Південного управління Державної податкової служби вимагала хабар у розмірі 5 тисяч доларів від місцевого підприємця. В обмін на хабар вона обіцяла відновити його господарську діяльність, навіть незважаючи на порушення у звітній документації.
Щодо митних чиновників СБУ з'ясувала, що вони приймали хабарі та допомагали бізнесменам ввозити свої товари "за прискореною процедурою" та уникати обов'язкових імпортних платежів. Зокрема, в Одесі було затримано заступника начальника управління місцевого підрозділу Держмитслужби, який знижував митну вартість зарубіжної продукції широкого вжитку для імпортерів.
У Львові затримано головного державного інспектора митного поста "Краківець", який є центральною фігурою корупційної схеми. Він вимагав хабарі в обмін на усунення бюрократичних перешкод під час митного оформлення міжнародних відправлень. У разі відмови надати хабар, він погрожував додатковими перевірками та затягуванням процесу митного контролю.
У Житомирі перед судом виступатимуть керівник місцевої митниці та її підлеглий - начальник відділу контролю митної вартості. Звинувачення висунуто у створенні організованого злочинного угруповання, яке регулярно отримувало хабарі від підприємців за "безперешкодне" ввезення іноземних товарів в Україну.
За даними СБУ, ця схема дозволила чиновнику провести майже 100 товарних контейнерів щомісяця, оцінюючи кожен із них у 500 доларів.. Правоохоронні органи продовжують розслідування у всіх справах із метою притягнення до відповідальності всіх винних осіб.
Наразі правоохоронні органи затримали чотири посадові особи, які працювали в митних органах. Відносно чиновниці Державної податкової служби Одеської області було оголошено підозру.
За інформацією керівник одного з підрозділів Південного управління Державної податкової служби вимагала хабар у розмірі 5 тисяч доларів від місцевого підприємця. В обмін на хабар вона обіцяла відновити його господарську діяльність, навіть незважаючи на порушення у звітній документації.
Щодо митних чиновників СБУ з'ясувала, що вони приймали хабарі та допомагали бізнесменам ввозити свої товари "за прискореною процедурою" та уникати обов'язкових імпортних платежів. Зокрема, в Одесі було затримано заступника начальника управління місцевого підрозділу Держмитслужби, який знижував митну вартість зарубіжної продукції широкого вжитку для імпортерів.
У Львові затримано головного державного інспектора митного поста "Краківець", який є центральною фігурою корупційної схеми. Він вимагав хабарі в обмін на усунення бюрократичних перешкод під час митного оформлення міжнародних відправлень. У разі відмови надати хабар, він погрожував додатковими перевірками та затягуванням процесу митного контролю.
У Житомирі перед судом виступатимуть керівник місцевої митниці та її підлеглий - начальник відділу контролю митної вартості. Звинувачення висунуто у створенні організованого злочинного угруповання, яке регулярно отримувало хабарі від підприємців за "безперешкодне" ввезення іноземних товарів в Україну.
За даними СБУ, ця схема дозволила чиновнику провести майже 100 товарних контейнерів щомісяця, оцінюючи кожен із них у 500 доларів.. Правоохоронні органи продовжують розслідування у всіх справах із метою притягнення до відповідальності всіх винних осіб.
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