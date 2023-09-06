СБУ викрила корупційну схему серед лікарів та працівників військкомату у столиці

15:28 04 вересня Київ, Україна

Спецслужба викрила корупційну схему, в якій брали участь лікарі та співробітники військкомату у столиці. У ході масштабних операцій було затримано завідувачку одного з відділень діагностичного медичного центру міста та чиновницю з місцевого військкомату.



Їхня діяльність зводилася до надання "допомоги" військовозобов'язаним, щоб ті уникали призову завдяки видачі фіктивних медичних висновків.



Щоб забезпечити цей процес, співробітниця медичного центру надавала підроблені медичні висновки своїм спільникам із військово-лікарської комісії. За ці послуги "пацієнти" мали заплатити 11 тисяч доларів США кожен, а отримані кошти учасники схеми розподіляли між собою.



Для передачі хабарів у дію було залучено посередника, знайомого чиновників.



Під час проведення обшуків за місцями проживання та роботи осіб, підозрюваних у злочинних діях, а також у їхніх транспортних засобах, було виявлено великі суми готівки, а також мобільні телефони, печатки та документи, що містять докази скоєння злочинів.



На основі зібраних доказів було винесено повідомлення про підозру посадовцям з діагностичного медичного центру та військкомату, а також їхньому посереднику за трьома статтями Кримінального кодексу України:

Стаття 28, частина 2 (вчинення кримінального злочину за попередньою змовою групою осіб).

Стаття 114-1, частина 1 (запобігання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань).

Стаття 332, частина 3 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Наразі всі троє підозрюваних перебувають під вартою без права внесення застави. Розслідування продовжується з метою притягнення до відповідальності всіх учасників схеми, включаючи керівництво військкоматів та військових медичних комісій, які також брали участь у злочинній діяльності.



Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією їхнього майна.