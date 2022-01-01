СБУ викрила корупційну схему чиновників Медсен ВСУ

19:44 20 серпень Київ, Україна

Чиновники Медичних сил Збройних сил України розробили схему наживи на медмасках для військових.

"За даними попереднього розслідування, угоду організували начальник управління Командування Медичних сил разом з офіцером медслужби однією з бригад ВСУ, посадовою особою Державної інспекції з енергетичного нагляду та посередником. Зловмисники вимагали від представника комерційної структури, яка займається продажем медичних масок, хабар в розмірі 1 мільйон гривень . За це учасники схеми обіцяли підприємцю забезпечити перемогу у відкритих торгах. При цьому розмір хабара був обумовлений обсягом поставки - 1 гривня з кожної маски ", - пояснили в СБУ

Оперативники задокументували, що зловмисники отримали 400 тисяч гривень - першу частину відкату. За даними слідства, гроші відразу розділили між собою і передали іншим чиновникам з Командування Медсен.

Організаторів затримали, коли їм передали залишилися 600 тисяч гривень. Правоохоронці провели 13 обшуків. У будинках зловмисників виявили гроші, які передали напередодні.

"Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомленні фігурантам справи про підозру і обрання запобіжного заходу ", - відзвітували в СБУ.

В СБУ з'ясовують, чи пов'язані зі схемою інші військові і члени керівництва Командування Медсен.

Порушників викрили співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ. Їм допомогли слідчі Державного бюро розслідувань, під процесуальним керівництвом Спеціалізована військової прокуратури Офісу Генпрокурора.