СБУ викрила координовану з РФ мережу інтернет-агітаторів

12:38 02 квітень Київ, Україна

Кіберспеціалісти highlight">СБУ викрили міжрегіональну мережу інтернет - агітаторів, які проводили інформаційні операції проти нашої країни за завданням координаторів з РФ.

Встановлено, що зловмисники в мережі Інтернет закликали до повалення конституційного ладу і порушення територіальної цілісності держави.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Відзначається, що під час обшуків в ході проведення слідчих дій за місцем їхнього проживання в Чернігівській, Сумській областях, Запоріжжі та Одесі, правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та мобільні пристрої з доказами протиправної діяльності в інтересах іноземної сторони на шкоду державній безпеці України.





Так, зазначено, що житель Чернігова через Інтернет поширював матеріали, в яких закликав до зміни меж державного кордону нашої країни. Крім того, як повідомляється, він поширював свідомо помилкову інформацію про Збройні сили України для дискредитації українських військових, а також популяризував бойовиків в ОРДЛО.

Зловмисник, за даними СБУ, адміністрував кілька груп в соціальних мережах, використовуючи спеціально створені акаунти. Інформацію для своїх "публікацій" агітатор отримував з пропагандистських Інтернет-видань РФ і сайтів незаконних збройних формувань, додали в спецслужбі.



В рамках кримінального провадження за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення.



У Прилуках Чернігівської області, як повідомляється, місцевий житель в мережі Інтернет закликав до захоплення державної влади. Ворожу агітацію зловмисник поширював на власній сторінці однієї з популярних соцмереж. Зараз йому повідомлено про підозру за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.



У Сумській області припинили незаконну діяльність жителя Конотопа, який, як зазначено, через одну із заборонених в Україні соцмереж поширював матеріали з публічними закликами до зміни меж держкордону нашої країни і насильницького повалення конституційного ладу. Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 110 і ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України.



Ще двом агітаторам із Запоріжжя та Одеси повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України.



За даними слідства, зловмисники на власних сторінках соцмереж поширювали заклики до порушення територіальної цілісності України, порушення громадського порядку, повалення конституційного ладу і зміни меж державного кордону.