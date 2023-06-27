СБУ викрила колабораціоніста, який відключав електрику мирному населенню

17:46 27 червня Київ, Україна

Спецслужби України затримали на території Лимана "головного інженера росенерго", відповідального за відключення електропостачання мирному населенню та спрямування енергії на користь загарбників.



Цього колабораціоніста викрила Служба безпеки в результаті проведення оперативних заходів на звільнених територіях Донецької області.



Зрадницькі дії вчинені колишнім майстром електричних мереж у Лимані. У період тимчасового захоплення міста він підтримав російських загарбників та запропонував свою допомогу у війні проти України.



В результаті його участі в агресивно налаштованій "регіональній енергопостачальній компанії росії", він був призначений "головним інженером". На цій посаді він припинив електроподачу для місцевого населення та перерозподілив енергію на потреби загарбників.



Серед його злочинів була організація енергопостачання окупаційній адміністрації Лимана, а також формування місцевих "відділів міліції ДНР" та "військової комендатури" росії з постійним енергоспоживанням.



Більш того, цей колабораціоніст забезпечував безперервне електропостачання будівель, у яких розміщувалися регулярні війська росії, залишаючи при цьому будинки місцевих мешканців без електрики.



Також він записував відеокоментарі на підтримку окупаційного режиму та поширював їх через прокремлівські телеграм-канали.



Після звільнення Лимана злочинець спробував втекти, сподіваючись уникнути судового переслідування.



Однак Служба безпеки завдяки своїм оперативним діям виявила його місцезнаходження та здійснила затримання.



Йому було пред'явлено звинувачення відповідно до статей 27 частини 5 та 111-1 частини 4 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Суд ухвалив рішення про утримання зловмисника під вартою. Йому загрожує довгий тюремний термін за скоєні злочини.