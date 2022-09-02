СБУ викрила інформатора, який передавав російським спецслужбам дані про ЗСУ

Служба безпеки України викрила інформаторку, яка надавала спецслужбам росії дані про розташування військових об'єктів і техніки ЗСУ поблизу Донецької та Запорізької областей.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
"Слідством встановлено, що зрадниця – 31-річна мешканка Дніпропетровської області, яка розпочала роботу на ворога у травні цього року. Вона пішла на такий крок незважаючи на те, що одружена з військовослужбовцем ЗСУ і у них є спільний син. Її чоловік, будучи на східному фронті, регулярно перераховував гроші на утримання дитини. Зловмисниця використала свого чоловіка "в темну": розпитувала дані про розташування його військової частини та інших угруповань ЗСУ на передових позиціях", - йдеться у повідомленні.
За наявною інформацією, отримані точки дислокації українських підрозділів вона передавала через месенджери військової розвідки росії, де їх використовували для завдання артилерійських, мінометних та авіаударів”.
Вказується, що військовослужбовець росії, з яким вона контактувала, пообіцяв їй російське громадянство та високий рівень життя, якби загарбникам вдалося захопити регіон.
Жінці повідомили про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада), а суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
"Слідством встановлено, що зрадниця – 31-річна мешканка Дніпропетровської області, яка розпочала роботу на ворога у травні цього року. Вона пішла на такий крок незважаючи на те, що одружена з військовослужбовцем ЗСУ і у них є спільний син. Її чоловік, будучи на східному фронті, регулярно перераховував гроші на утримання дитини. Зловмисниця використала свого чоловіка "в темну": розпитувала дані про розташування його військової частини та інших угруповань ЗСУ на передових позиціях", - йдеться у повідомленні.
За наявною інформацією, отримані точки дислокації українських підрозділів вона передавала через месенджери військової розвідки росії, де їх використовували для завдання артилерійських, мінометних та авіаударів”.
Вказується, що військовослужбовець росії, з яким вона контактувала, пообіцяв їй російське громадянство та високий рівень життя, якби загарбникам вдалося захопити регіон.
Жінці повідомили про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада), а суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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