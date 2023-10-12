СБУ викрила інформаторку ФСБ, яка коригувала ракетні атаки в Донецькій області

11:58 12 жовтня Київ, Україна





Про це повідомляє пресцентр



За інформацією агентства, інформаторка збирала дані про дислокацію та переміщення сил української оборони в районі Краматорська, а також намагалася виявити розташування засобів радіоелектронної боротьби та систем протиповітряної оборони Збройних сил України.



Вона також фіксувала місця атак російських сил на соціальну та житлову інфраструктуру міста, щоб надати детальні звіти окупантам. Кіберфахівці Служби безпеки України викрили ще одну інформаторку ФСБ росії, яка коригувала ракетні атаки ворога на прифронтові території Донецької області.Про це повідомляє пресцентр СБУ За інформацією агентства, інформаторка збирала дані про дислокацію та переміщення сил української оборони в районі Краматорська, а також намагалася виявити розташування засобів радіоелектронної боротьби та систем протиповітряної оборони Збройних сил України.Вона також фіксувала місця атак російських сил на соціальну та житлову інфраструктуру міста, щоб надати детальні звіти окупантам.

Інформація, зібрана цією жінкою, використовувалася загарбниками для підготовки та проведення нових атак на Краматорськ, включно з використанням реактивних систем залпового вогню, таких як "Смерч".



Підозрювана була затримана у своєму місці проживання та виявилася місцевою мешканкою. Вона була завербована агресором через свого брата, який є бойовиком і вступив до лав російських збройних угруповань на сході України. Жінка передавала інформацію своєму братові через месенджер у вигляді текстових та голосових повідомлень, а також медіафайлів щодо українських об'єктів.



Під час обшуку в її квартирі було виявлено ноутбук та мобільний телефон з доказами її діяльності. Їй висунуто звинувачення, і їй загрожує до 15 років ув'язнення.