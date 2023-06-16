СБУ викрила інформатора ФСБ у Дніпропетровській області

10:38 31 травня Київ, Україна

Служба безпеки України викрила мешканку Кривого Рогу, яка працювала на ФСБ. Зловмисниця збирала для окупантів розвіддані про місця базування та маршрути переміщення Сил оборони у Кривому Розі та фіксувала наслідки російських повітряних ударів по місту.

Про це повідомляє пресслужба СБУ

Загарбники використали дані, передані жінкою через Телеграм, для коригування повторних та підготовки нових повітряних атак на Кривий Ріг.



Жінка на початку повномасштабного вторгнення росії підтримала агресора і неодноразово висловлювалася про це серед оточуючих. Таким чином, вона потрапила у поле зору ФСБ, яка згодом дистанційно залучила її до негласної співпраці проти України.



Для виконання ворожих завдань фігурантка самостійно об'їжджала вулиці міста та здійснювала приховану фото- та відеофіксацію українських об'єктів.



Слідчі СБУ повідомили її про підозру.



Зловмисниця перебуває під вартою. Продовжується розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину. Їй загрожує до 12 років ув'язнення.