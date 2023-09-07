СБУ викрила та заблокувала канал нелегального продажу зброї

Служба безпеки України (СБУ) оголосила про викриття та блокування двох каналів, через які здійснювався нелегальний продаж зброї. Ці канали використовувалися для перекидання російських автоматів та вибухівки із зони бойових дій та попадання їх до рук криміналітету.
Міністерство внутрішніх справ (МВС) України також підтвердило цю інформацію у своєму каналі у Telegram.
За даними МВС, організатором мережі нелегальної торгівлі зброєю та боєприпасами був мешканець Дніпропетровської області. Під час обшуків було вилучено значну кількість зброї та боєприпасів, включаючи артилерійські снаряди, ручні кулемети, автомати, ручні гранати, гранатометні постріли, а також вибухові речовини та детонатори.
Ще одного підозрюваного затримали на Херсонщині. Чоловік намагався незаконно продати автомат Калашнікова та російський гранатомет. Він пропонував автоматичний карабін АК-12 за значну суму.
Обом затриманим було пред'явлено звинувачення у незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами, за що їм загрожує до 7 років ув'язнення.
Міністерство внутрішніх справ (МВС) України також підтвердило цю інформацію у своєму каналі у Telegram.
За даними МВС, організатором мережі нелегальної торгівлі зброєю та боєприпасами був мешканець Дніпропетровської області. Під час обшуків було вилучено значну кількість зброї та боєприпасів, включаючи артилерійські снаряди, ручні кулемети, автомати, ручні гранати, гранатометні постріли, а також вибухові речовини та детонатори.
Ще одного підозрюваного затримали на Херсонщині. Чоловік намагався незаконно продати автомат Калашнікова та російський гранатомет. Він пропонував автоматичний карабін АК-12 за значну суму.
Обом затриманим було пред'явлено звинувачення у незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами, за що їм загрожує до 7 років ув'язнення.
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