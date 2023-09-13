СБУ викрила та заблокувала 5 каналів незаконного виїзду за кордон

14:41 13 вересня Київ, Україна





Серед затриманих фігур – начальник одного з районних військкоматів на Харківщині та керівник філії приватного університету у Рівному. Ці злочинці, за певну плату, надавали допомогу своїм клієнтам у виїзді до країн Євросоюзу, використовуючи підроблені документи чи обхід контрольних пунктів. Вартість цих "послуг" варіювалася від 800 до 8 000 доларів США та залежала від терміновості виїзду та наявності посередників.



Завдяки оперативній роботі СБУ вдалося запобігти незаконному виїзду понад ста ухилянтів за межі України. Служба безпеки України (СБУ) викрила та заблокувала діяльність ще 5 каналів, які спеціалізувалися на незаконних спробах виїзду за кордон чоловікам призовного віку.Серед затриманих фігур – начальник одного з районних військкоматів на Харківщині та керівник філії приватного університету у Рівному. Ці злочинці, за певну плату, надавали допомогу своїм клієнтам у виїзді до країн Євросоюзу, використовуючи підроблені документи чи обхід контрольних пунктів. Вартість цих "послуг" варіювалася від 800 до 8 000 доларів США та залежала від терміновості виїзду та наявності посередників.Завдяки оперативній роботі СБУ вдалося запобігти незаконному виїзду понад ста ухилянтів за межі України.

На Харківщині було затримано начальника районного військкомату, який надавав потенційним призовникам підроблені медичні довідки про непридатність до військової служби.



Для здійснення цієї "схеми" чиновник залучав своїх спільників із місцевої військово-лікарської комісії, які оформляли клієнтам "важкі діагнози". Потім ухилянти планували використати ці фальшивки для нелегального виїзду за кордон.

У Рівному:



Служба безпеки України затримала директорку обласної філії одного з приватних університетів за звинуваченням у корупції. Вона надавала хабарі, обіцяючи військовозобов'язаним "пріоритетний" вступ до університету з відстрочкою призову на службу. Далі вона обіцяла відправити "студентів" за кордон, представляючи це як навчання у партнерському навчальному закладі в одній із країн Європейського Союзу.

На Закарпатті:



Було припинено дії двох каналів нелегальної міграції за межі України. У Тячівському районі один із зловмисників "переправляв" ухилянтів через річку, що протікає вздовж кордону. Інша схема належала мешканці Берегівського району, яка переводила своїх клієнтів через кордон лісовими стежками.

В Івано-Франківській області:



Було виявлено трьох організаторів, які виводили ухилянтів за кордон через важкопрохідну гірську місцевість. За всіма виявленими випадками проводяться розслідування з метою встановлення повного обсягу скоєних злочинів та покарання винних.



За скоєні діяння зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.