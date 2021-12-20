СБУ викрила групу сирійців, які організували фінансування тероризму

19:42 16 березень Київ, Україна





Про це повідомляє пресцентр СБУ. Співробітниками СБУ затримані сирійці, які проводили фінансові операції в інтересах учасників міжнародних терористичних угруповань.Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Транзакції проводилися в обхід банків, в рамках так званої системи "хавала", в тому числі в інтересах міжнародних терористичних угруповань", - йдеться в повідомленні.

За результатами низки обшуків в Києві та Одеській області правоохоронці вилучили готівки більше ніж 3,9 млн гривень, банківські картки, які використовувалися для незаконних операцій, "чорну бухгалтерію" та інші матеріали, що мають доказове значення.



Встановлено, що через систему, яка функціонує поза українським законодавством і поза контролем фінансового моніторингу України, ділки проводили фінансові операції в інтересах учасників міжнародних терористичних угруповань.



Організатору схеми повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в сфері протидії легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування тероризму.









Хавала - це системи поза банківських валютних переказів, побудованих на договірно-розрахункових засадах, які мають широку географію поширення і активно використовується на території Близького і Середнього Сходу.