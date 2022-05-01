СБУ викрила групу інтернет-агентів, що координуються з РФ

14:17 30 липня Київ, Україна

Кіберспеціалістами СБУ викрито наявність розгалуженої мережі ворожих агітаторів, зловмисники займалися розповсюдженням в соцмережах закликів до зміни держкордону і захоплення влади в Україні.

Про це йдеться в повідомленні СБУ.



«Інструкції» для проведення інформаційно-підривних операцій через Інтернет агітатори отримували від своїх кураторів з РФ.



Під час обшуків за місцем проживання викритої ворожої агентури правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та засоби зв'язку з доказами протиправної діяльності.



Так, на Закарпатті викрили посадовця місцевого підрозділу Держслужби з надзвичайних ситуацій на закликах до порушення територіальної цілісності держави. Свої «публікації» він розміщував в соціальних мережах.



Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти незаконних дій.



Слідчі органів безпеки повідомили зловмисникові про підозру за ч. 1 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.



На Київщині заблокована протиправна діяльність жителя Броварів, який використовував соцмережі для пропаганди агресивної війни.



В Одеській області викрито місцевого агента ворожої мережі. Зловмисник агітував за зміну меж державного кордону і захоплення влади в Україні. Свій контент він поширював через інтернет-ресурси, підконтрольні ватажкам незаконних збройних формувань так званих «Л/ДНР».



На Львівщині викрили інтернет-агітатора, який напередодні святкування Дня хрещення Київської Русі-України поширював деструктивний контент. Зміст «публікацій» порушував рівноправність громадян і міг привести до дестабілізації суспільно-політичної обстановки в регіоні.



У Вінницькій області місцевий житель адміністрував кілька антиукраїнських угруповань в одній із соціальних мереж. Агітатор закликав до насильницької зміни влади і порушення територіальної цілісності України.