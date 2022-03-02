СБУ викрила двох іноземців при спробі створення терористичного угруповання в Україні

10:29 08 жовтень Київ, Україна

Співробітникам Служби безпеки України вдалося запобігти спробі створення в Україні міжнародного неонацистського угруповання.



Як повідомляється, його учасники причетні до низки злочинів з расовим підтекстом, скоєних в різних країнах світу з використанням саморобних вибухових пристроїв.



«Оперативники спецслужби встановили двох іноземних громадян, які прибули в Україну для залучення місцевих жителів до лав екстремістів. Свою протиправну діяльність вони здійснювали в Києві, Харкові та Львові», - йдеться в повідомленні.



За даними слідства, учасники терористичної групи намагалися вступити в один з українських військових підрозділів для отримання бойового досвіду, який планували використовувати у своїй злочинній діяльності.



Крім того, вони підготували і розповсюдили в соцмережах відеоролик, в якому пропагували ідеї неонацизму і закликали українців до здійснення особливо тяжких злочинів, в тому числі вбивств і терактів.







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