СБУ викрила двох іноземців при спробі створення терористичного угруповання в Україні

Співробітникам Служби безпеки України вдалося запобігти спробі створення в Україні міжнародного неонацистського угруповання.
Як повідомляється, його учасники причетні до низки злочинів з расовим підтекстом, скоєних в різних країнах світу з використанням саморобних вибухових пристроїв.
«Оперативники спецслужби встановили двох іноземних громадян, які прибули в Україну для залучення місцевих жителів до лав екстремістів. Свою протиправну діяльність вони здійснювали в Києві, Харкові та Львові», - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, учасники терористичної групи намагалися вступити в один з українських військових підрозділів для отримання бойового досвіду, який планували використовувати у своїй злочинній діяльності.
Крім того, вони підготували і розповсюдили в соцмережах відеоролик, в якому пропагували ідеї неонацизму і закликали українців до здійснення особливо тяжких злочинів, в тому числі вбивств і терактів.
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Співробітники СБУ своєчасно викрили та задокументували всі спроби міжнародних екстремістів створити свою "філію" в нашій країні. Винесено постанову про примусове повернення вербувальників в країну походження з подальшою забороною в'їзду в Україну терміном на три роки», - розповіли у відомстві.
Про громадян якої саме країни йдеться, в спецслужбі не уточнили.
Про громадян якої саме країни йдеться, в спецслужбі не уточнили.
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